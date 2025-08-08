الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين يطلع لوكاشينكو ومودي على أهم نتائج محادثاته مع مبعوث ترامب

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع ألكسندر لوكاشينكو، على الاتصالات الروسية الأمريكية الحالية مع التركيز على نتائج المحادثة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي  ستيف ويتكوف.

أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي

كما أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزراء الهند ناريندا مودي خلال محادثة هاتفية على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف.

موقف الهند من الحرب الروسية الأوكرانية 

وأكد ناريندا مودي لبوتين موقف الهند الثابت الداعم للتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة في أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين الرئيس الروسي زيلينسكي

مواد متعلقة

إعلام روسي عن بوتين: لا أمانع لقاء زيلينسكي

بوتين: الإمارات أحد الأماكن المناسبة للقاء المرتقب مع ترامب

البرلمان الروسي: بدء التحضيرات لقمة مرتقبة بين بوتين وترامب

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية احتفالًا بفوز أحد أقاربهما بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت (خاص)

تعزيزات أمنية وإقبال جماهيري لحضور ديفيليه افتتاح مهرجان المانجو الثالث (صور)

موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي وسعر البنزين بعد رفع الدعم بالكامل

خدمات

المزيد

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 حراس مرمى مرشحون لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

دعاء الجمعة لنيل الرضا والقبول من الرحمن

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالبركة في المال والحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads