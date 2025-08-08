بوتين يطلع لوكاشينكو ومودي على أهم نتائج محادثاته مع مبعوث ترامب

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع ألكسندر لوكاشينكو، على الاتصالات الروسية الأمريكية الحالية مع التركيز على نتائج المحادثة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي

كما أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزراء الهند ناريندا مودي خلال محادثة هاتفية على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف.

موقف الهند من الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد ناريندا مودي لبوتين موقف الهند الثابت الداعم للتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة في أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.