البرلمان الروسي: بدء التحضيرات لقمة مرتقبة بين بوتين وترامب

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي أن التحضيرات لعقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدأت بالفعل، في خطوة تشير إلى احتمال عقد لقاء مباشر بين الجانبين في الفترة المقبلة.

ولم تكشف اللجنة عن تفاصيل إضافية بشأن موعد القمة أو جدول أعمالها، لكن الإعلان يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية، وسط أنباء متزايدة عن وساطات وتحركات غير معلنة على الساحة الجيوسياسية.

روبيو: واشنطن باتت تفهم بشكل أفضل شروط روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة باتت تفهم بشكل أفضل شروط روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك عقب زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو.

وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لم تتم مناقشة جداول زمنية محددة (لإنهاء الصراع)، لكنني أعتقد أننا أصبحنا نملك فهمًا أوضح للشروط التي قد تكون روسيا مستعدة على أساسها لإنهاء الحرب".

وأضاف الوزير الأمريكي أن بلاده ترى أن القضية الإقليمية تمثل "العنصر الرئيسي" في أي تسوية، مؤكدًا أن واشنطن تتوقع تقديم تنازلات بهذا الشأن من كل من موسكو وكييف.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، يوم الأربعاء، كان مثمرًا للغاية.

وأضاف أنه "أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين بعد الاجتماع على آخر المستجدات، وأكد اتفاق جميع الأطراف على ضرورة إنهاء الصراع".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

