محمود جاد: اخترت اللعب مع "بيراميدز" لرغبتي في حصد الألقاب

أعرب محمود جاد حارس بيراميدز عن حماسه الشديد لبداية تجربته مع فريقه الجديد.



وقال حارس بيراميدز الجديد، عبر حساب ناديه على فيسبوك:"اخترت الانتقال إلى بيراميدز لرغبتي في حصد الألقاب والمنافسة على جميع البطولات".

وأضاف "لست غريبا على لاعبي بيراميدز وسبق لي اللعب مع مروان حمدي وأسامة جلال".

وتابع "لم يسبق لي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وأتطلع لتكرار إنجاز الموسم الماضي والفوز بالبطولة مجددا".

وتبلغ قيمة الصفقة ما يقارب من 30 مليون جنيه يحصل عليها النادي البورسعيدي، وانضم جاد إلى المصري قادما من إنبي في 2023.

