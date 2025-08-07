الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالأرقام، بيراميدز يكشف قائمته المحلية في الموسم الجديد

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

 كشف نادي بيراميدز عن قائمته المحلية للموسم الجديد، بعد غلق باب القيد المحلي بالأمس، استعدادا لانطلاق الدوري وضربة البداية أمام نادي وادي دجلة.

قائمة بيراميدز المحلية في الموسم الجديد

ونجح بيراميدز خلال الصيف الجاري في استعادة لاعبيه المعارين، محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة وعبد الرحمن جودة بالإضافة إلى التعاقد مع الثلاثي، محمود جاد وإيفرتون داسيلفا ومصطفى عبد الرؤوف زيكو.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد الشناوي 1
محمود مرعي 3
أحمد سامي 4 
علي جبر 5 
أسامة جلال 6  
يوسف إبراهيم (أوباما) 7  
بلاتي توريه 8  
فيستون ماييلي 9  
رمضان صبحي 10
مصطفى فتحي  11 
أحمد توفيق 12 
محمود عبد العاطي (دونجا) 13 
مهند لاشين 14  
محمد الشيبي 15  
محمود عبد الحفيظ (زلاكة) 17 
وليد الكرتي 18  
مروان حمدي 19 
عبد الرحمن مجدي 20  
محمد حمدي 21  
شريف إكرامي 22  
أحمد عاطف قطة 23 
طارق علاء 24  
محمد الجباس (دودو) 26 
محمود جاد 28  
كريم حافظ 29 
مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) 30 
إيفرتون داسيلفا 32 
عبد الرحمن جودة 34 
محمد رضا (بوبو) 77
زياد هيثم 99

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز قائمة بيراميدز المحلية

مواد متعلقة

بيراميدز يعلن ضم محمود جاد

أسماء اللاعبات الـ 30 المرشحات لجائزة الكرة الذهبية 2025

محمد صلاح على رأس المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2025

"تذكرتي" تطرح تذاكر مباريات الجولة الأولى للدوري المصري

10 صور ترصد مران الأهلي اليوم بحضور الخطيب

الكرة الذهبية، ليفربول وباريس سان جيرمان وبرشلونة أبرز المرشحين لجائزة أفضل نادٍ

الكرة الذهبية، آرسنال وبرشلونة وتشيلسي أبرز المرشحين لأفضل ناد للسيدات

الكرة الذهبية، سلوت وإنريكي أبرز المرشحين لجائزة "كرويف"

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

أول تعليق من رئيس كولومبيا على مقتل مرتزقة من بلاده في السودان

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

رامز جلال بفيلم الباشا تلميذ يظهر في فيديو مانشستر سيتي لـ مرموش

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

بعد 3 ساعات متواصلة، روبي تثير الجدل من جديد بأغنية ثانيتين (فيديو)

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة الخطأ الطبي في القانون الجديد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

إجراءات قانونية على المالك اتخاذها حال رفض المستأجر الخروج من وحدة الإيجار القديم

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح صحة حديث سلمان في خطبة النبي بآخر يوم من شعبان

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads