موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الحد الأدنى للمرحلة الثالثة علمي وأدبي.. هؤلاء لهم حق التسجيل بالمرحلة الثالثة.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يترقب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، الإعلان عن موعد انطلاق تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، خاصة مع قرب انتهاء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2025.

ومن المنتظر أن ينتهي تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، يوم الأحد القادم الموافق 10 أغسطس 2025، حيث انطلقت المرحلة الثانية يوم الأربعاء الماضي 6 أغسطس 2025، وتستمر لمدة 5 أيام.

من هم الطلاب المسموح لهم بالتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2025؟

تستهدف المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، مجموعة معينة من طلاب الثانوية العامة وهم كالآتي:

الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية.

الطلاب الذين رسبوا في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة ولكنهم نجحوا في امتحانات الدور الثاني.

الطلاب الذين لم يتم ترشيحهم لأي كلية في المراحل السابقة بسبب انخفاض المجموع الكلي لدرجاتهم.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2025

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها العلمي والأدبي، والذي سيأتي وفقا لما يلي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: من 68.75% وحتى 50%

الشعبة الأدبية: من 64.06% وحتى 50%

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية: من 68.29% وحتى 50%

الشعبة الأدبية: 58.53% وحتى 50%

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2025

عقب انتهاء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2025، يتم الإعلان في اليوم التالي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه فور الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، ستنطلق مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق، والتي ستستمر لمدة 5 أيام.

وأوضحت المصادر أيضا، أن المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025، من المفترض أن تنطلق خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، وربما في العشر أيام الأخيرة منه، نظرا لانها تضم طلاب الدور الثاني للثانوية العامة والذين من المقرر أن تنتهي امتحاناتهم في 23 أغسطس 2025.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025

في ظل التنافس الكبير بين طلاب المرحلة الأولى والثانية على الأماكن المتاحة بالكليات الحكومية، للأسف لن يتبقى الكثير من الأماكن لطلاب المرحلة الثالثة 2025، وتتركز الأماكن المتاحة أكثر في المعاهد العليا.

ووفقا لتنسيق الجامعات العام الماضي 2024، فإن الكليات والمعاهد التي اتيحت لطلاب المرحلة الثالثة جاءت كالتالي لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية:

1. الفني التجاري بالزقازيق

2. العالي حاسبات ونظم تجمع أول

3. الفني التجاري بالإسكندرية

4. العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

5. معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

6. العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

7. الفني للفنادق الإسكندرية

8. الفني التجاري بسوهاج

9. العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

10. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

11. معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

12. الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

13. معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

14. الفني التجاري بالعريش

15. الفني التجاري بقويسنا

16. الفني التجاري ببنها

17. الفني التجاري بقنا

18. الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

19. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

20. العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

21. معهد المنيا العالي للغات

22. تربية نوعية فنية أسيوط

23. تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

24. المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

25. الفني للفنادق المطرية

26. العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

27. معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

28. الفني التجاري بطنطا

29. الفني التجاري بالمطرية

30. تربية نوعية موسيقية المنيا

31. الفني التجاري بالمحلة الكبرى

32. طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

33. الفني التجاري بالمنصورة

34. تربية رياضية بنين الإسكندرية

35. المعهد العالي للغات بأسوان

36. معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

37. الفني التجاري بشبرا

38. التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحة

39. المعهد العالي للغات بالمنصورة

40. تربية رياضية بنين الفيوم

41. تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

42. الفني التجاري ببور سعيد

43. الفني التجاري بدمياط

44. العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

45. تربية نوعية فنية الفيوم

46. العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

47. تربية نوعية موسيقية أسيوط

48. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)

49. مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

50. معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات

51. الفني للفنادق بور سعيد

52. تربية رياضية بنات المنيا

53. الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

54. تربية نوعية فنية بنها

55. الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

56. العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

57. العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

58. معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمة بمصروفات

59. المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

60. طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

61. العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

62. القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

63. العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

64. معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات

65. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

66. العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

67. معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة- محاسبة- تجارة خارجية)

68. العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

69. معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه جيزة

70. العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

71. معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

72. تربية رياضية بنات الفيوم

73. تربية رياضية بنات بني سويف

74. العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

75. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

76. عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية

77. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

78. المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

79. معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية

80. تربية نوعية فنية سوهاج

81. المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

82. الفراعنة العالي إدارة أعمال

83. تربية رياضية بنات أسيوط

84. تربية فنية حلوان بالزمالك

85. معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

86. العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

87. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

88. تربية نوعية موسيقية سوهاج

89. تربية نوعية موسيقية القاهرة

90. العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

91. المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

92. المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

93. العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

94. معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

95. تربية نوعية فنية جنوب الوادي

