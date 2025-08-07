54 محضرا تموينيا لمراقبة الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه بالوادي الجديد

قاد محمد صالح شريعي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية مكبرة وبمشاركة المهندس ياسر ملك مدير إدارة حماية المستهلك بالمديرية، بناء على توجيهات لواء دكتور محمد سالمان الزملوط - محافظ الوادي الجديد بتشديد الرقابة التموينية على المحلات والمخابز والأسواق ومراقبة الأسعار وعدم التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 34 محضرًا متنوعًا ما بين أسواق ومحلات عامة ومحلات خضر وفاكهة وذلك بمركز الخارجة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

هذا فيما شن إسلام جبالي مدير إدارة تموين الداخلة وبمعاونة مفتشي الادارة بحملة تموينية على المخابز والأسواق والمحلات العامة وأسفرت الحملة عن 20 محضرًا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مدير تموين الوادي الجديد، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من التزام الجميع بالقوانين والقرارات التموينية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تهدر الدعم الموجه للفئات المستحقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.