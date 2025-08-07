حماية المستهلك يضبط نصف طن تمور فاسدة بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، حملة مشتركة بمدينة الخارجة، بمشاركة مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومديرية التموين، حملة موسعة على محلات بيع التمور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة صلاحية السلع الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر جنح اقتصادية بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات الرقابة وضبط الأسواق؛ للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، إن الحملة أسفرت عن ضبط ما يقرب من نصف طن من التمور غير الصالحة للاستهلاك.

وأشارت سلوى، إلى ضبط مبيد حشري يقوم صاحب المنشأة باستخدامه للتخلص من السوس والديدان المحيطة بعبوات التمور وتم تحرير محضر جنح اقتصادية بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.

التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري

ومن جانبه، أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن الحملة جاءت في إطار الدور الرقابي المتواصل الذي يضطلع به الجهاز لحماية حقوق المستهلك وضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري.

وقال بيان محافظة الوادي الجديد، إن هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد جهود جهاز حماية المستهلك في كافة المحافظات، والتي شهدت تكثيفًا ملحوظًا منذ إقرار القانون رقم 181 لسنة 2018، الذي منح الجهاز صلاحيات أوسع في التدخل السريع لحماية المستهلك، ومنح المواطنين حق الاستبدال خلال 14 يومًا لأي سلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات.

من جانبه، دعا الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات، سواء بالحضور إلى مقر الفرع في حي ميتالكو بجوار الكنيسة، أو من خلال خدمة الواتساب عبر الرقم: 01000000329، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل بجدية مع كافة الشكاوى ويتابعها حتى ضمان حقوق المستهلك كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.