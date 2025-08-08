ردًا على خطة احتلال غزة، ألمانيا تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردًا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.

وأضاف ميرتس في بيان، أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرًا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.

وقال ميرتس: "يجب ألا تلعب حماس دورًا في مستقبل غزة"، وأكد المستشار الألماني، أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس".

ودعا ميرتس إسرائيل إلى عدم اتخاذ أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة ستوسع العمليات العسكرية رغم تزايد الانتقادات لإسرائيل في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

ويحث الحلفاء المنتمون لليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية على السيطرة على قطاع غزة بالكامل، في إطار تعهد نتنياهو بالقضاء على مقاتلي حركة حماس، رغم تحذير الجيش من أن هذا قد يعرض حياة من تبقى من الرهائن للخطر.

