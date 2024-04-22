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صحة ومرأة

فوائد الكنتالوب، لصحة الجهاز الهضمي وترطيب الجسم

فوائد الكنتالوب،
فوائد الكنتالوب، فيتو

فوائد الكنتالوب للصحة تعتمد على ما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات اكسدة قوية،  لذلك دائما ينصح به خبراء التغذية العلاجية،  كما أن فوائد الكنتالوب للبشرة مذهلة، لذلك يمكن تناوله بانتظام، كما يمكن استخدامه في عمل ماسكات للعناية بالبشرة. 


فوائد الكنتالوب الصحية
 

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد الكنتالوب، أو الشمام كما يُسمى في بعض الدول العربية، عديدة وهامة للصحة،  فيعد الكنتالوب من الفواكه الصيفية المميزة بلونها البرتقالي الجذاب وطعمها اللذيذ، وبالإضافة إلى مذاقه اللذيذ، يزخر الكنتالوب بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعله من أفضل الخيارات الغذائية في فصل الصيف. إليك بعضًا من أهم فوائد الكنتالوب:

1. غني بالعناصر الغذائية:
يحتوي الكنتالوب على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك:

فيتامين أ: يلعب دورًا هامًا في صحة الرؤية والجهاز المناعي والجلد.فيتامين ج: يعزز وظائف الجهاز المناعي ويُساعد على امتصاص الحديد.البوتاسيوم: ينظم ضغط الدم ويُساعد على صحة القلب والعضلات.الألياف: تُحسّن عملية الهضم وتُساعد على الشعور بالشبع.فيتامين ب: يُساعد على إنتاج الطاقة وتحسين وظائف الجهاز العصبي.مضادات الأكسدة: تُحارب الجذور الحرة وتُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

2. يعزز صحة الجهاز الهضمي:
يُساعد محتوى الألياف العالي في الكنتالوب على تحسين عملية الهضم، ومنع الإمساك، والحفاظ على صحة الأمعاء.

3. يُرطب الجسم:
يحتوي الكنتالوب على نسبة عالية من الماء، مما يجعله خيارًا مثاليًا لترطيب الجسم خلال فصل الصيف، ومنع الجفاف.

4. يُحافظ على صحة القلب:
يُساعد البوتاسيوم الموجود في الكنتالوب على تنظيم ضغط الدم، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. يُعزز صحة الجهاز المناعي:
يُعدّ الكنتالوب مصدرًا غنيًا بفيتامين ج، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تُعزز وظائف الجهاز المناعي وتُساعد على مكافحة العدوى.

6. يُحافظ على صحة العينين:
يحتوي الكنتالوب على مادة اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تُحافظ على صحة العينين وتُقلل من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية البقعية.

7. يُساعد على إنقاص الوزن:
يُعدّ الكنتالوب خيارًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

8. يُحافظ على صحة البشرة:
يُساعد فيتامين أ وفيتامين ج الموجودان في الكنتالوب على الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

9. يُعزز صحة العظام:
يحتوي الكنتالوب على فيتامين ك، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة العظام وقوتها.

10. يُحسّن الحالة المزاجية:
يُساعد فيتامين ب الموجود في الكنتالوب على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة التوتر والقلق.

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فوائد الكنتالوب للبشرة:
 

الكنتالوب للبشرة 


أضافت الدكتورة هدى،  أن الكنتالوب من الفواكه الصيفية المنعشة اللذيذة، الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والبشرة على حدٍّ سواء. وتشمل فوائده للبشرة ما يلي:

1. ترطيب البشرة:
يحتوي الكنتالوب على نسبة عالية من الماء، ممّا يجعله مرطبًا طبيعيًا للبشرة.

2. مكافحة الشيخوخة:
يُعدّ الكنتالوب غنيًا بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين A وC، التي تُساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ممّا يُقلّل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

3. تفتيح البشرة:
يحتوي الكنتالوب على إنزيمات طبيعية تُساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة.

4. علاج حب الشباب:
يُساعد الكنتالوب على علاج حب الشباب والتهابات البشرة، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

5. تنعيم البشرة:
يُساعد الكنتالوب على تنعيم البشرة وجعلها أكثر نعومة ونضارة، لاحتوائه على فيتامين E.


طرق استخدام الكنتالوب للبشرة:

قناع الوجه:
اخلطي قطعًا من الكنتالوب المهروسة مع ملعقة من العسل، وضعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

تونر للبشرة:
استخدمي عصير الكنتالوب كتونر طبيعي لتنظيف وتنشيط البشرة.

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