فوائد الكنتالوب، يقاوم العدوى ويقوى العظام وينقص الوزن

فوائد الكنتالوب، الكنتالوب من فاكهة الصيف الشهيرة التي لها عشاق كثيرون فهو غني بالماء ويرطب الجسم في فصل الصيف، ومذاقه لا يقاوم.

وفوائد الكنتالوب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكنتالوب، من الفاكهة الصيفية اللذيذة والمنعشة، ويتميز بلونه البرتقالي أو الأصفر الزاهي، ونكهته الحلوة، وقيمته الغذائية العالية، إلى جانب كونه خيار ممتاز لترطيب الجسم في الأجواء الحارة، فإن الكنتالوب يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والعناصر التي تساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

القيمة الغذائية للكنتالوب

وأضاف السيد، أن الكنتالوب غني بالعناصر الغذائية المهمة، منها، فيتامين C، وفيتامين A (بيتا كاروتين)، والبوتاسيوم، والألياف، والماء الذى يشكل أكثر من 90% من مكونات الكنتالوب، ما يجعله خيار مثالي للترطيب.

فوائد الكنتالوب

فوائد الكنتالوب للصحة

وتابع، أن من فوائد الكنتالوب للصحة:

يحتوي الكنتالوب على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة العدوى، كما يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء الضرورية للدفاع عن الجسم ضد الجراثيم والفيروسات.

الكنتالوب غني بمادة البيتا كاروتين التي تتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، وهو أساسي للحفاظ على صحة الشبكية والرؤية الليلية، كما يساعد في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر مثل التنكس البقعي.

البوتاسيوم الموجود في الكنتالوب يساهم في خفض ضغط الدم عن طريق موازنة آثار الصوديوم في الجسم، كما تساعد مضادات الأكسدة مثل فيتامين C في تقليل الالتهابات التي قد تؤثر سلبا على صحة القلب.

ترطيب الجسم نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يعتبر الكنتالوب من الفواكه المثالية لترطيب الجسم خاصة في فصل الصيف أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.

تساعد الألياف الموجودة في الكنتالوب على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتسهيل حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، كما تُحسن من امتصاص العناصر الغذائية.

فيتامين C يلعب دور محوري في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن نضارة ومرونة البشرة، كما أن مضادات الأكسدة تحمي البشرة من آثار الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة.

رغم احتوائه على السكر الطبيعي، إلا أن الكنتالوب يعد خيار جيد لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، إذ يمتلك مؤشر جلايسيمي منخفض نسبيا، ولا يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم.

ينقص الوزن بسبب قلة سعراته الحرارية وارتفاع نسبة الماء فيه، فهو يعطي شعور بالشبع دون زيادة الوزن.

يحمى من السرطان لاحتوائه على مضادات أكسدة مثل الكاروتينات، التي تساعد في محاربة نمو الخلايا السرطانية.

يساعد فى تقوية العظام لاحتوائه على كميات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامين K.

طرق تناول الكنتالوب

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الكنتالوب بعدة طرق، طازجا كقطع فاكهة، أو مع سلطات الفواكه، أو في العصائر والمشروبات الباردة، أو كمكون في الحلويات الصحية أو المثلجات.

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