جزء من تاريخ مورينيو، كل ما تريد معرفته عن جورجي كوستا أسطورة بورتو بعد وفاته

جورجي كوستا، تلقى عشاق كرة القدم البرتغالية صدمة بعد إعلان وفاة جورجي كوستا، أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لنادي بورتو، عن عمر 53 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها أثناء وجوده داخل مركز تدريبات فريق بورتو في مدينة أوليفال.

كل ما تريد معرفته عن جورجي كوستا

ارتبط اسم جورجي كوستا بنادي بورتو لأكثر من 15 عامًا، خاض خلالها مع الفريق الأول 324 مباراة بين عامي 1990 و2005، وحمل شارة القيادة في سنوات المجد والبطولات، ليصبح أحد أعمدة الجيل الذهبي الذي صنع المجد الأوروبي.

وخلال مسيرته، حقق كوستا مع بورتو 8 ألقاب دوري محلي، إضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2004 تحت قيادة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، وسبق ذلك الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي في العام 2003، ما عزز مكانته كأحد أعظم المدافعين في تاريخ النادي.



سبب وفاة جورجي كوستا

وتشير التقارير البرتغالية إلى أن كوستا تعرض لأزمة قلبية أثناء تواجده في مركز تدريبات بورتو، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى ساو جواو، لكن محاولات الأطباء لإنقاذه باءت بالفشل، ليرحل اللاعب الذي لطالما جسّد قيمة التفاني والقتال والشغف، وفقًا لما جاء في بيان نعي النادي.



جزء من تاريخ مورينيو

وقدّم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كانت تربطه علاقة خاصة بجورجي كوستا، رثاءً عاطفيًا خلال مؤتمر صحفي مع فريقه الحالي فنربخشة التركي، قائلًا: “إن جزءًا من تاريخي قد رحل. كوستا لم يكن مجرد لاعب يرتدي شارة القيادة، بل كان قائدًا حقيقيًا بمعنى الكلمة.. الرجل الذي كنت أقول له دائمًا: نظّف الفوضى، ودعني أركّز على التدريب.”

وأضاف مورينيو متأثرًا: “كوستا كان يسهل على المدرب مهمته، ليس فقط داخل الملعب، بل في غرفة الملابس أيضًا. لقد عرفته كإنسان قبل أن يكون نجمًا. رأيت أبناءه أطفالًا، والآن هم رجال. هذا الفقد مؤلم بعمق”.



مسيرة دولية واحتراف خارج الحدود

على المستوى الدولي، ارتدى كوستا قميص المنتخب البرتغالي في 50 مناسبة دولية، وشارك في العديد من البطولات الكبرى. كما خاض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي مع تشارلتون أثليتيك لموسم واحد، قبل أن يختتم مسيرته الكروية في صفوف ستاندر لييج البلجيكي عام 2006، حيث أعلن حينها اعتزاله اللعب.

وتوفي كوستا، الذي كان يشغل منصب المدير الرياضي لنادي بورتو، عن عمر ناهز 53 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية يوم الثلاثاء في مركز تدريب النادي بمنطقة "أوليفال" في البرتغال.

وكان كوستا قائدًا لفريق بورتو تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، حيث قاد العملاق البرتغالي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا التاريخي عام 2004.

وشكل كوستا عنصرًا أساسيًّا في الدفاع خلال الفترة الذهبية التي قاد فيها مورينيو نادي بورتو واستمرت عامين، وشهدت تتويج الفريق باللقب الأوروبي الغالي.

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