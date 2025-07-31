الخميس 31 يوليو 2025
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رياضة

الزمالك يعلن انطلاق فرع جديد لأكاديميات كرة القدم بدمياط

الزمالك
الزمالك

 أعلن نادي الزمالك عن افتتاح الفرع رقم 27 من فروع أكاديميات كرة القدم، وذلك بمحافظة دمياط، وتحديدًا بمدينة دمياط الجديدة، في إطار خطة التوسع الشاملة التي ينفذها نادي الزمالك في مجال اكتشاف المواهب ودعم قطاع الناشئين.

وتم توقيع العقود داخل مقر نادي الزمالك، بحضور المهندس زياد البارودي مدير أكاديميات نادي الزمالك.

ويأتي هذا التوسع الجديد ضمن رؤية مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وتحت إشراف الكابتن أحمد سليمان، لنشر اسم وشعار النادي في مختلف المحافظات المصرية والدول العربية، وتوسيع قاعدة اكتشاف وتطوير المواهب الكروية.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

سجل هدفي الزمالك ناصر منسي وسيف الدين الجزيري في الدقيقتين 52 و72، فيما سجل هدف غزل المحلة الوحيد سوليمانو الاندي في الدقيقة 24 من زمن المباراة. 

تشكيل الزمالك الأساسي ضد غزل المحلة 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وناصر ماهر وآدم كايد وشيكو بانزا وناصر منسي.

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