بعد إعلان قوائم المرشحين، موعد حفل الكرة الذهبية 2025

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، حفل النسخة 69 من جائزة الكرة الذهبية 2025 الذي يحتضنه مسرح شاتليه العريق في العاصمة الفرنسية باريس.

وتعد جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) إحدى أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، وتمنح لأفضل لاعب في العالم، ما يجعلها محط أنظار الجميع.

المنافسة على الجائزة مشتعلة للغاية هذا العام، نظرًا لتألق العديد من اللاعبين البارزين، إلى جانب تحقيق مفاجآت كبرى في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ضمن الـ30 لاعبًا المرشحًا لجائزة الكرة الذهبية 2025

يأتي على رأس المرشحين، النجم الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان، وثنائي برشلونة رافينيا ولامين يامال، إلى جانب كيليان مبابي نجم ريال مدريد، ومحمد صلاح هداف ليفربول.

موعد حفل الكرة الذهبية 2025

سيكون موعد حفل الكرة الذهبية 2025 هو الإثنين 22 سبتمبر 2025 على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم يتم تحديد بعد موعد انطلاق الحفل، لكن وفقًا لعدة تقارير من المتوقع أني يكون في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية كما جرت العادة، لكن سوف نوافيكم بالتفاصيل وقت إعلانها الرسمي.

بداية جائزة الكرة الذهبية

بدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تقديم جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب في العالم منذ عام 1956.

واندمجت الجائزة بين عامي 2010 و2015 مع جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي يمنحها لأفضل لاعب في العالم، قبل أن تنتهي الشراكة في 2016 وتقدم كل جهة جائزتها الخاصة.

وفي 2018، استحدثت مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، وجائزة كوبا التي تُمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين لأفضل حارس.

