يورجن كلوب يقود مفاوضات لايبزيج للتعاقد مع نجم ليفربول

يقود الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، ورئيس قطاع كرة القدم بشركة ريد بول، مفاوضات نادي لايبزيج مع الريدز لضم لاعب وسط الفريق الإنجليزي هارفي إليوت.

ورحل كلوب عن تدريب ليفربول في صيف 2024، وتولى منصب إداري في شركة ريد بول، والتي تتضمن عدة أندية من ضمنها لايبزيج، وكذلك ريد بول سالزبورج النمساوي.

لايبزيج يسعى للتعاقد مع هارفي إليوت

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن لايبزيج يسعى للتعاقد مع هارفي إليوت، لاعب وسط ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة أن كلوب هو من يقود مفاوضات لايبزيج مع ليفربول، بشأن التعاقد مع إليوت، بفضل علاقته المميزة مع إدارة الريدز.

ومع ذلك لفتت الصحيفة، إلى أن سعر إليوت المرتفع قد يكون سببًا في فشل الصفقة، إلى جانب رغبة ليفربول في وضع بند إعادة شراء اللاعب مستقبلًا.

ويرغب لايبزيج في ضم لاعب وسط هجومي، في ظل اقتراب الهولندي تشافي سيمونز من الانتقال لتشيلسي هذا الصيف.

ويعتبر كلوب هو من قام بتصعيد إليوت للفريق الأول لليفربول.

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