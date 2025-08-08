لفتة إنسانية جديدة، وادي دجلة يضع اسم حارسه الراحل على قمصان الفريق (صور)

في لمسة إنسانية جديدة من وادي دجلة، تجاه الحارس الراحل محمد أبو النجا "بونجا"، قام النادي بوضع اسم الراحل على قمصان الفريق في الموسم الجديد تخليدًا لذكراه وذلك بعد إطلاق اسمه على الملعب الرئيسي بالنادي.

ويفتتح وادي دجلة مشواره في الدوري الممتاز اليوم بمواجهة بيراميدز بالجولة الأولى في المسابقة.

وأعلن نادي وادى دجلة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إطلاق اسم الكابتن محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الملعب الرئيسي بفرع النادي في النخيل، تخليدًا لذكراه وتقديرًا لمسيرته وإسهاماته الكبيرة مع الفريق.



وفاة بونجا

يأتي هذا القرار وفاءً لروح حارس المرمى الراحل، الذي وافته المنية مساء السبت الماضي بعد صراع مع المرض، تاركًا حالة من الحزن العميق داخل الوسط الرياضي، ولاسيما بين زملائه في وادى دجلة والأندية التي مثّلها خلال مشواره الكروي.

حارس مرمي وادي دجلة

يُذكر أن بونجا كان من العناصر الأساسية التي ساهمت في صعود وادي دجلة إلى الدوري المصري الممتاز، كما كان ضمن قائمة منتخب مصر للمحليين في الموسم الماضي.



وأكد نادي وادى دجلة أن إطلاق اسم بونجا على الملعب الرئيسي بفرع النخيل يجسد التزام النادي بتقدير رموزه والحفاظ على إرثهم داخل جدرانه، ليبقى اسمه حاضرًا للأجيال القادمة من اللاعبين والجماهير.

كما وجّه النادي خالص تعازيه لأسرة الفقيد ومحبيه، مشددًا على أن بونجا سيظل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وادى دجلة، وسيبقى مثالًا يحتذى به في العزيمة والإصرار داخل وخارج الملعب.

