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رياضة

ريال مدريد ينعى بونجا حارس وادي دجلة

محمد أبو النجا بونجا
محمد أبو النجا بونجا

نعى نادي ريال مدريد الإسباني، محمد أبو النجا "بونجا"، حارس مرمى فريق وادي دجلة، الذي وافته المنية أمس السبت، عقب أزمة صحية بعدما تدهورت حالته الصحية، بعد دخوله في غيبوبة لإصابته بالكبد، أدت لوفاته.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد باللغة العربية على موقع "X": "يتقدم ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بأحر التعازي لوفاة بونجا، حارس مرمى وادي دجلة واللاعب الدولي المصري".

أضاف: "جميعهم يتقدمون بأحر التعازي لعائلته وأحبائه وزملائه وناديه.. ارقد في سلام".

الأهلي والزمالك ينعيان بونجا حارس مرمى وادي دجلة 

نعى مجلسا إدارتي الأهلي والزمالك، محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى منتخب المحليين ونادي وادي دجلة الذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏007 AHLY AL الأهلي يتقدم بخالص التعازي إلى نادي وادي دجلة في وفاة اللاعب محمد أبو النجا الكابتن محمود،الخطيب رئیس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والدير التنفيذي، والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى نادي وادي دجلة ومجلس إدارته في وفاة اللاعب محمد أبو،النجا، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع،رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم عائلته الكريمة الصبر والسلوان. إلسهَِ لَهَِمسسَولَُوكا‏'‏
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏اللله الالملَِسلََّي لَاجعُ ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته رته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسی محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى فريق وادي دجلة، والذي توفي اليوم السبت بعد صراع مع المرض. ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الغنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة نادي وادي دجلة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون‏'‏

توفي محمد أبو النجا الشهير بـ "بونجا"، حارس مرمى نادي وادي دجلة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى تدهور سريع في حالته الصحية.

تفاصيل الوفاة الصادمة لـ بونجا حارس مرمى وادي دجلة

ودخل بونجا في غيبوبة مفاجئة نتيجة مضاعفات حادة في الجهاز الهضمي والكبد استدعت نقله إلى العناية المركزة، حيث تبين لاحقًا أن السبب يعود إلى إصابته بمرض الصفراء، ما تسبب في تدهور حالته بشكل متسارع.

وعقب أيام من تدهور حالته، تم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالته استمرت في التدهور رغم محاولات الفريق الطبي لإنقاذه.

وكان بونجا يحتاج إلى زراعة كبد عاجلة، قبل أن تتفاقم حالته بشكل حاد، ما أدى إلى وفاته، في خبر صادم لمحبي الكرة المصرية.

اتحاد الكرة ينعى محمد أبو النجا حارس وادي دجلة

نعى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملين بالاتحاد، محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى منتخب المحليين ونادي وادي دجلة الذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل.

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