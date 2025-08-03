الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

تفاصيل الوفاة الصادمة لـ بونجا حارس مرمى وادي دجلة (إنفوجراف)

بونجا حارس مرمى وادي
بونجا حارس مرمى وادي دجلة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد أبو النجا بونجا الحارس بونجا بونجا حارس مرمى وادي دجلة وفاة بونجا بونجا وفاة

مواد متعلقة

وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة

الزمالك يضم البنينية فيفامي ماي سراث لدعم فريق سيدات

مع اقتراب التعاقد مع الدباغ بـ 350 ألف دولار، صفقة عمر فرج تثير التساؤلات بالزمالك

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر من أنجيه 1-0 وديا

المشاركة الأولى لـ دياز، بايرن ميونخ يفوز على ليون 2-1 وديا

الزمالك يطلق موقعه الإلكتروني الرسمي لتقديم خدمات رقمية متطورة للأعضاء والجمهور

رغم اقترابه من نيوم، مصطفى محمد يقود نانت ضد أنجيه وديا

ظهور خاص لـ إيهاب جلال في فيديو تقديم شكري نجيب لاعبا في المقاولون (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاء عامر: شائعات "ابنة مبارك" غير صحيحة ولن أظهر مجددا مع البلوجرز

بزيادة 100 ألف دولار سنويا، تفاصيل العرض النهائي لتجديد عقد ديانج مع الأهلي

بيراميدز يسيطر على جوائز دير جيست للأفضل في مصر

في بث مباشر، التيك توكر شاكر يتوعد بمقاضاة مروجي شائعة القبض عليه

والد ضحية حفل محمد رمضان: لم أتلق عزاءً أو تعويضًا من أحد (فيديو)

وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة

أصالة تتألق في ختام مهرجان جرش بالأردن وابنتها شام تدعمها (فيديو)

شرط أساسي لمباشرة أعضاء الشيوخ أعمالهم، وهذه أبرز الالتزامات

خدمات

المزيد

البلدي تتراجع 9 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

شرط أساسي لمباشرة أعضاء الشيوخ أعمالهم، وهذه أبرز الالتزامات

تنسيق الجامعات 2025، قائمة مصروفات جامعة مصر للمعلوماتية 2025/2026

قبل انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025، تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

ما حكم صلاة عجوز أخطأت أثناء الفريضة بسبب النسيان؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads