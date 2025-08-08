الجمعة 08 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

رشوان توفيق: أنا مجنون تمثيل منذ الطفولة ولا أندم على اختياري للفن

الفنان رشوان توفيق،
الفنان رشوان توفيق، فيتو

أعرب الفنان رشوان توفيق عن فخره ورضاه التام بطريق الفن الذي اختاره عن قناعة منذ صغره، مؤكدًا أنه لا يندم لحظة على هذا القرار، بل ما زال يشعر بالسعادة كلما استعاد بداياته الأولى مع التمثيل.

 

أول عمل فني للفنان رشوان توفيق

وخلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، كشف رشوان توفيق عن أول تجربة مسرحية له، قائلًا: "قدمت دور سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصف الرابع الابتدائي، وكان ذلك أول احتكاك لي بعالم التمثيل".

وأشار إلى أن هذا الدور ترك أثرًا عميقًا في نفسه، لا سيما بعد أن حصل على شهادة تقدير سرية من مدير المدرسة، ما منحه إحساسًا مبكرًا بالتميز والفخر، وزرع فيه شغفًا استمر طيلة حياته.

 

رشوان توفيق: أنا مجنون تمثيل

وأضاف رشوان توفيق، أنه منذ تلك اللحظة شعر بأنه مولع بالفن، واصفًا نفسه بـ"مجنون تمثيل"، وأنه نشأ في بيئة تحب الفن، حيث كان والده أيضًا محبًّا له، مما عزز ارتباطه المبكر بالمسرح.

 

موقف طريف مع حسين الشربيني

كما روى موقفًا طريفًا جمعه بزميله الراحل حسين الشربيني، حين اكتشف لاحقًا أنهما قدما نفس الدور في طفولتهما، حيث أعاد رشوان توفيق بعض الجمل من المسرحية أمام الشربيني، ما أثار دهشة الأخير وحنينه إلى الماضي.

واختتم حديثه بتأكيد أن الفن لم يكن مجرد مهنة بالنسبة إليه، بل رسالة حياة ومصدر بهجة ورضا، عاش بها ولها، ولم يشعر لحظة أنه اختار الطريق الخطأ.

