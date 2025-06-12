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ثقافة وفنون

رشوان توفيق يكشف تفاصيل رؤيا في منامه للنجمة ياسمين عبدالعزيز

رشوان توفيق وياسمين
رشوان توفيق وياسمين عبد العزيز، فيتو

كشف الفنان  رشوان توفيق  تفاصيل رؤيا في منامه للنجمة ياسمين عبدالعزيز، بعد مشاركتهما معا في مسلسل وتقابل حبيب خلال دراما رمضان 2025.

توفيق رشوان وياسمين عبد العزيز  
 

وقال رشوان توفيق خلال ظهوره في برنامج بنظرة تانية تقديم محمود الجلفي وسناء حسين على قناة الشمس، إنه يعتبر ياسمين عبد العزيز ابنته، ويحبها بشكل كبير، مشيرًا إلى أنها شخصية تتمتع بالطيبة والبساطة.

 

وتابع: كنت في مرة بقرأ في سورة البقرة ولما وصلت للآيات اللي فيها التوحيد بكررها كتير، وكان ده قبل الفجر، عند الآية 136 و137، وعند فسيكفيكهم الله نمت وعيني غفلت، غفلت لحظة ولقيت ياسمين قاعدة جنبي، ودي رسالة جاتلي من ربنا ليها.

واستكمل «رشوان»: وطلبت من عمرو محمود ياسين أن يخبرها بالتفاصيل، بسبب أن المساعدة لم تقم بتسجيل رقمي على هاتفها وهي لا ترد على الأرقام غير المسجلة على الهاتف.

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