ثقافة وفنون

رشوان توفيق: أنا في معية الله ورؤى تجمعني بأحبائي الراحلين

الفنان رشوان توفيق،
الفنان رشوان توفيق، فيتو

عبر الفنان رشوان توفيق عن مشاعر الرضا والامتنان العميق لله، مؤكدًا أنه يعيش حالة من السكينة الروحية والتسليم التام لإرادة الله، مشددًا على أنه لا يترك لحظة تمر دون أن يشكر الخالق على نعمه التي لا تُعد أو تُحصى.

 

رشوان توفيق: لن أفي ذرة من نعم الله عليَّ

وفي لقائه ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، قال رشوان توفيق: "أحدث ربي في كل لحظة، وأدعوه ألا يجعلني محتاجًا إلى أحد من خلقه، بل أظل في معيته ورعايته دائمًا، وأقول له يوم القيامة: لو شكرتك عمري كله، فلن أفيك ذرة من نعمك".

 

رؤية قريبة للفنان رشوان توفيق

وأضاف أنه يعيش تواصلًا روحانيًّا عميقًا مع الله، يصل إلى حد الشعور بقرب إلهي حتى في نومه، مشيرًا إلى رؤى تجمعه بأحبائه الراحلين، حيث رأى مؤخرًا صديقه الفنان الراحل  الدكتور أحمد عبد الحليم في المنام، وقال له: "ربنا أكرمني قوي يا أحمد"، في مشهد عبَّر فيه عن حالة الرضا التي تملأ قلبه.

وأشار الفنان إلى أنه يناجي ربه في كل تفاصيل يومه، أثناء المشي والعمل، مستشعرًا حضورًا داخليًّا يمنحه طمأنينة وسكينة، مؤكدًا أن روحه ما زالت تنبض بشبابها رغم تقدمه في العمر.

وختم حديثه قائلًا إن الله منَّ عليه بنعم كثيرة لا تُرى بالعين، لكنها تُحس في القلب، وهي أعظم ما يملك، مستشهدًا بروحانيته العميقة التي تنبع من صلته الصادقة بالخالق، وسط حياة بسيطة مليئة بالرضا.

