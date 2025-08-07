قرار جديد من وزير الأوقاف بشأن أزمة الـ 17 إمامًا

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف أن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وافق على عودة الـ 17 الذين قد صدر في حقهم قرار ندب للمديريات الحدودية بسبب مخالفتهم قرار السفر مع شركات الحج دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة



قرار جديد من وزير الأوقاف بشأن ندب بعض الأئمة

وأشارت المصادر إلى أن عودة هؤلاء الأئمة ستكون لنفس مديرياتهم القديمة وليس نفس المساجد التي كانوا يتولون إدارتها قبل قرار ندبهم.

وخلال الفترة الماضية سعى عدد من الأئمة إلى توسيط العديد من الشخصيات لدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف من أجل العودة مرة أخرى إلى أماكن عملهم التي كانوا بها قبل صدور قرار الندب.



ندب عدد من الأئمة من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى

وفي يونيو الماضي كشفت وزارة الأوقاف ملابسات ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من ندب عدد من الأئمة من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى، موضحة أن صدور قرار الوزارة بالندب إنما هو من صميم سلطتها التي يكفلها القانون، وأن ذلك يأتي بداعي تحقيق مصلحة العمل دون غيره من الدواعي.

الأوقاف تعلق على قرار ندب بعض الأئمة

وتابعت: الوزارة إذ تصدر هذا البيان اكتفاءً به وأداءً لواجب التبيان للجمهور، فإنها تهيب بالجميع تحري الدقة في النشر وفي ما يُنسب إلى الوزارة من أخبار، داعيةً إلى الثقة في رؤية الوزارة في تسيير العمل وفق مقتضيات المصلحة العامة.

كما جاء في بيان وزارة الأوقاف: كما تغتنم الوزارة هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى كل أبنائها الذين يؤدون واجبهم وفق صحيح القانون حيثما كانوا؛ مُعلين بذلك معاني الإحسان والإتقان.

أئمة مساجد يخالفون قرار الأوقاف بالسفر للحج

وأثار القرار الذي أصدرته وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بندب عدد من الأئمة من مساجدهم إلى المحافظات المختلفة، حالة من الجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وجاء قرار وزارة الأوقاف بسبب مخالفة بعض الأئمة التعميم الذي أصدرته الوزارة مسبقًا بمنع سفر أي من الأئمة أو القيادات إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والحصول على موافقة السلطة المختصة.

وجاء في التعميم الصادر من رئيس قطاع الشؤون الدينية، الشيخ خالد خضر، التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الوزير، حفاظًا على انتظام سير العمل بالمساجد وحرصًا على المصلحة العامة.

وشمل القرار ندب 17 إمام كان منهم

أشرف صبحي محمد الفيل - إمام وخطيب بأوقاف القاهرة - يتم نقله لأوقاف أسوان

يسري شفيق محمود عزام - إمام وخطيب أوقاف القاهرة - يتم نقله لأوقاف أسوان

عبد الرحمن خالد أحمد عبد الرحمن - إمام وخطيب أوقاف القاهرة - يتم نقله لأوقاف أسوان

أسامة محمد السيد عز قابيل - إمام وخطيب أوقاف القاهرة - يتم نقله لأوقاف أسوان

محمد أبو بكر محمد جاد الرب - إمام وخطيب أوقاف القاهرة - يتم نقله لأوقاف الوادي الجديد

أحمد سلامة عبد الرازق عمر النجار - إمام وخطيب أوقاف القاهرة - يتم نقله لأوقاف الوادي الجديد

محمد عبد العال محمد عبد العال - إمام وخطيب أوقاف الجيزة - يتم نقله لأوقاف الوادي الجديد

