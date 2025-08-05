وزير الأوقاف: المرحلة الحالية تتطلب علماء يحسنون توظيف العلم في خدمة الناس (صور)

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الدورات العلمية المنهجية بمسجد العلي العظيم بمنطقة ألماظة، الذي يعد باكورة مشروع المساجد الجامعة التي يتجاوز دورها أداء الشعائر إلى بث الوعي والدراسة وخدمة المجتمع، وذلك بحضور جمع من قيادات الوزارة والعلماء والأئمة وطلاب العلم ورواد المسجد، في إطار جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة والكوادر الدينية.

وزير الأوقاف يفتتح الدورات العلمية المنهجية بمسجد العلي العظيم بألماظة ويدعو إلى دراسة علمية وافية



وأكد وزير الأوقاف في كلمته أن هذه الدورات العلمية تأتي ضمن خطة الوزارة لإعداد كوادر دعوية مؤهلة تأهيلًا رصينًا، تقوم على الجمع بين المعرفة الشرعية والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الدورات هو دراسة الكتب دراسة وافية، تعمق الفهم، وتبني عقلًا علميًّا منضبطًا، وتُسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للدين والتصدي للفكر المتطرف، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية في المجتمع.

وأوضح أن المناهج المعتمدة في هذه الدورات تشمل علوم القرآن الكريم والسنة النبوية والعقيدة والفقه والسيرة النبوية، بالإضافة إلى مقاصد الشريعة واللغة العربية، ويقوم على تدريسها نخبة من العلماء المتخصصين ذوي الكفاءة العلمية والمنهجية.

ودعا الوزير طلاب العلم إلى المواظبة والاجتهاد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب علماء ربانيين يكونون قدوة في العلم والعمل والسلوك، ويُحسنون توظيف العلم في خدمة الناس وبناء الوعي الوطني الرشيد.

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