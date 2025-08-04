رونالدو يتدخل لإقناع نجم مارسيليا بالانضمام إلى النصر السعودي

تسعى إدارة النصر السعودي للتعاقد مع الإنجليزي ماسون جرينوود لاعب مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن تواصل كريستيانو رونالدو مع جرينوود لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي، والذي كان هدفا لبعض أندية الدوري السعودي في الصيف الماضي، ولكنه رغبته في الاستمرار بأوروبا حالت دون انتقاله.

ولعب جرينوود بصحبة رونالدو في فريق مانشستر يونايتد موسم 2021 - 2022، وهو ما يحاول استغلاله لإقناع اللاعب بالانضمام إلى النصر، وتكرار تجربة البرتغالي جواو فيليكس الذي انضم للفريق السعودي لمدة عامين بعد تدخل كرستيانو رونالدو وإقناع اللاعب.

وقدم جرينوود موسما مميزا مع مارسيليا ليقوده للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، حيث سجل 21 هدفا، وصنع 6 آخرين الموسم الماضي مع مارسيليا خلال 36 مباراة.

وغاب جرينوود عن الملاعب منذ يناير 2022 بعد اتهامه في قضية اغتصاب، قبل أن يتم إسقاط جميع التهم عنه في فبراير 2023.

وانضم جرينوود إلى خيتافي الإسباني موسم 2023 - 2024، ثم انتقال إلى مارسيليا في الموسم التالي 2024 - 2025.

جماهير النصر السعودي بالنمسا تتسلل للفندق لرؤية كريستيانو رونالدو

فيما سلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على تسلل عدد من الجماهير إلى الفندق الذي يقيم فيها نادي النصر السعودي بمقاطعة جروديج النمساوية، من أجل رؤية كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وتابعت: على الرغم من التواجد الأمني المكثف، نجح عدد من جماهير في الوصول الى باب غرفة ‎رونالدو، وهو ما أزعجه بشدة.

وفاز النصر على تولوز بهدفين مقابل هدف، ضمن المعسكر التحضيري الذي يقيمه كل منهما بالنمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وتمكن يان جبوهو من منح تولوز التقدم في الدقيقة 25، قبل أن ينجح كريستيانو رونالدو في تعديل النتيجة لصالح النصر السعودي عند الدقيقة 33، كما تمكن محمد مروان من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 76.

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