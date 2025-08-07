محمد صلاح وحكيمي وبونو يحملون آمال العرب في الكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية من 30 مرشحًا لـ جائزة الكرة الذهبية 2025 للرجال، بالإضافة إلى جوائز الأخرى المتمثلة في أفضل حارس ومدرب ونادي ولاعبة ولاعب صاعد.

أبرز المرشحين من نجوم العرب

محمد صلاح هداف ليفربول، ضمن القائمة النهائية للكرة الذهبية بعد موسم مميز مع الفريق الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي، إلى جانب أداء فردي باهر (29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة).

أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، أُدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين، بعد موسمًا استثنائيًا ساهم فيه في تحقيق الثلاثية القياسية لسان جيرمان (الدوري، الكأس، دوري الأبطال).

ياسين بونو، يُعد أحد أبرز المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى، بفضل تألقه اللافت في كأس العالم للأندية مع الهلال السعودي، حيث أنقذ ركلة جزاء حاسمة ضد ريال مدريد وقدم 10 تصديات حاسمة أمام مانشستر سيتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.