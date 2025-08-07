الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكمبيوتر العملاق يصدم محمد صلاح قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يستعد الدولي المصري محمد صلاح لبداية موسم جديد مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي للدفاع عن اللقب، وعن جائزة أفضل هداف التي تُوج بها الموسم الماضي.

ويرغب النجم المصري في الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لفك الشراكة في صدارة أكثر اللاعبين فوزا بالجائزة في المسمى الجديد للدوري منذ موسم 1992-1993.

ويحتل محمد صلاح والفرنسي تيري هنري، صدارة ترتيب المتوجين برصيد 4 مرات مقابل 3 مرات لـ هاري كين وآلان شيرر.

وتُوج محمد صلاح بالجائزة، الموسم الماضي، برصيد 29 هدفًا، مقابل 23 هدفًا للسويدي ألكسندر إيزاك، و22 هدفا لـ إيرلينج هالاند.

الكمبيوتر العملاق يتوقع تتويج هالاند بجائزة هداف الدوري الإنجليزي 2026

وتوقع الكمبيوتر العملاق الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 وصدم النجم المصري في مسعاه نحو الجائزة.

كما توقع الكمبيوتر العملاق فوز النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة كبيرة 64.9 %.

وكان هالاند قد تُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين في 3 مواسم لعبها فقط برفقة مانشستر سيتي.

واحتل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز الثاني بنسبة 11 % فقط، وبفارق كبير عن هالاند، فيما احتل السويدي فيكتور جيوكيرس الوافد الجديد للعب مع آرسنال المركز الثالث بنسبة 4.9 %.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح صلاح ليفربول هالاند الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

محمد صلاح على رأس 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بـ الكرة الذهبية 2025.. بونو ينافس دوناروما وبيكر على أفضل حارس.. ومنافسة خماسية لأفضل مدرب

بعد مفاجأة صلاح، ليفربول يجهز لصفقة نارية مدوية

مفاجأة، محمد صلاح يرحل عن ليفربول رغم تجديد عقده

زينه باسمه وعلم مصر، محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد (صور)

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

بعد القبض عليها في المصيف، إخلاء سبيل أم عمر فراولة بكفالة مالية من نيابة الإسكندرية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

بالأسماء، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads