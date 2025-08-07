الكمبيوتر العملاق يصدم محمد صلاح قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

يستعد الدولي المصري محمد صلاح لبداية موسم جديد مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي للدفاع عن اللقب، وعن جائزة أفضل هداف التي تُوج بها الموسم الماضي.

ويرغب النجم المصري في الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لفك الشراكة في صدارة أكثر اللاعبين فوزا بالجائزة في المسمى الجديد للدوري منذ موسم 1992-1993.

ويحتل محمد صلاح والفرنسي تيري هنري، صدارة ترتيب المتوجين برصيد 4 مرات مقابل 3 مرات لـ هاري كين وآلان شيرر.

وتُوج محمد صلاح بالجائزة، الموسم الماضي، برصيد 29 هدفًا، مقابل 23 هدفًا للسويدي ألكسندر إيزاك، و22 هدفا لـ إيرلينج هالاند.

الكمبيوتر العملاق يتوقع تتويج هالاند بجائزة هداف الدوري الإنجليزي 2026

وتوقع الكمبيوتر العملاق الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 وصدم النجم المصري في مسعاه نحو الجائزة.

كما توقع الكمبيوتر العملاق فوز النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة كبيرة 64.9 %.

وكان هالاند قد تُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين في 3 مواسم لعبها فقط برفقة مانشستر سيتي.

واحتل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز الثاني بنسبة 11 % فقط، وبفارق كبير عن هالاند، فيما احتل السويدي فيكتور جيوكيرس الوافد الجديد للعب مع آرسنال المركز الثالث بنسبة 4.9 %.

