المقاولون يستعين بطبيب نفسي لتهيئة فريق السيدات

استعان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، بطبيب نفسي لفرق السيدات بالنادي، لتهيئة اللاعبات نفسيًا وتجهيزهن فنيًا وبدنيًا، في خطوة مهمة تُحسب لمجلس إدارة النادي، وتؤكد على احترافية الإدارة في دعم التطور السريع لفرق السيدات بالمقاولون.

وكشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة بالنادي، أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة، ومن بين الأنشطة التي يضعها ضمن أولوياته فرق السيدات، خاصة بعد نجاحه في تكوين فريق وقطاع كامل خلال زمن قياسي، حيث حقق الفريق نتائج مبهرة في أول مشاركة له الموسم الماضي في الدوري الممتاز.

وأشار المهندس محمد عادل فتحي إلى أن الاستعانة بطبيب نفسي لفرق السيدات أمر بالغ الأهمية، في ظل التطور السريع الذي يشهده ملف الرياضة النسائية، مؤكدًا أن النادي يسابق الزمن من أجل تهيئة كافة الأجواء الملائمة لفريق السيدات.

ونظّم الجهاز الفني لفريق السيدات، بقيادة الكابتن مجدي مصطفى، محاضرة بعنوان "بناء الثقة بالنفس وإشعال الدافعية"، ضمن المعسكر التحضيري للموسم الجديد 2025-2026، وحاضر فيها الدكتور فادي الجندي، المعدّ النفسي الرياضي بالنادي، حيث قدّم المحاضرة للاعبات فريق الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاءت المحاضرة بهدف دعم اللاعبات نفسيًا، حيث عرض الدكتور الجندي آليات الإعداد النفسي وطرق تطبيقها خلال الموسم، مع التركيز على تزويد اللاعبات بأدوات واستراتيجيات عملية لتعزيز الأداء في الملعب.

وتناولت المحاضرة تعريف مفهومي الثقة بالنفس والدافعية من منظور علم النفس الرياضي، مع التركيز على أهمية الدوافع الداخلية النابعة من حب اللعبة والرغبة في التطور.

كما تضمنت المحاضرة فقرات تفاعلية لتعزيز الروح الجماعية والوعي الذاتي، مثل تمرين "لحظات المجد" الذي ذكّر اللاعبات بأفضل أداء قدمنه، وتمرين "دائرة الأهداف" الذي ساعدهن على تحديد أهدافهن الشخصية والجماعية.

وفي ختام المحاضرة، وجه الدكتور الجندي رسالة تحفيزية للاعبات، مؤكدًا أن الثقة بالنفس مهارة يمكن بناؤها، وأن الفريق هو مصدر القوة الأول.

من جانبها، عبّرت الكابتن هبة رزق، المدير الفني لفريق السيدات، عن سعادتها الكبيرة بالحالة الفنية والبدنية والنفسية التي وصل إليها الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد، موجهة الشكر لمجلس إدارة نادي المقاولون العرب على دعمهم الكبير والمتواصل لفرق السيدات، مؤكدة أن الجميع يعمل داخل المنظومة من أجل هدف واحد، وهو المنافسة الحقيقية على المراكز الأولى في البطولات المحلية، وتمثيل مصر في البطولات القارية، وإعادة أمجاد نادي المقاولون في عصره الذهبي.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق السيدات بالنادي يتكون من:

هبة رزق مديرًا فنيًا

محمد أحمد إبراهيم مدربًا عامًا

عمر شكر مدربًا لحراس المرمى

ماجد محمود عويس محلل أداء

أحمد صفا إداريًا للفريق

ويشرف على كرة القدم النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، بينما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني، ويشرف على كرة القدم بالنادي المهندس محمد عادل فتحي.

