شركة فوسفات مصر تدرس إقامة مدرسة تكنولوجية بالوادي الجديد

التقى اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر واللواء أسامة عبد العزيز مستشار الشركة لتطوير الأعمال، واللواء عماد العطار مستشار الشركة للعلاقات الحكومية والدكتور عمرو سليمان كبير استشاري التعليم والتميز بشركة جلاكسي للتنمية الشريك الأكاديمي بالمشروع والمهندس ثروت حجاب مدير موقع الشركة بالوادي الجديد، والمهندس محمود فوزي، مدير المكتب الفني والإنتاج بالشركة، والوفد المرافق.

وجاء ذلك لبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء أول مدرسة تكنولوجيا التعدين التطبيقية على مستوى الجمهورية، الجاري تنفيذها بالتعاون مع الشركة، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، وربط خريجي التعليم الفني وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وأكد محافظ الوادي الجديد، على تقديم الدعم اللازم والاحتياجات اللوجيستية لتوفير مقر للمدرسة، وبدء إجراءات تجهيزها ودخولها الخدمة وفقًا لمعدلات الإنجاز والجاهزية، مشيرًا إلى أن المدرسة تهدف إلى إعداد وتخريج جيل مؤهل للعمل بكافة قطاعات التعدين على المستوى القومي.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، أن الشركة حريصة على تنفيذ أول مدرسة تكنولوجية في مجال التعدين بالتعاون مع شريك استراتيجي في مجال التعليم المزدوج وهي شركة جالاكسي للتنمية لما لها من خبرة طويلة في مجال المدارس التكنولوجية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضاف عبد العظيم، أن هناك خطوات فعلية لتنفيذ المدرسة في أقرب. قت ممكن لتخريج الشباب بمؤهلات وخبرات تؤهله لسوق العمل الفعلي ولديه خبرات علمية وتكنولوجية ومهارية تجعله مطلوبا في سوق العمل.

من جانبه أكد طارق إمام، نائب رئيس الشركة، أن الدراسات التي تجري حاليا مع الشريك الإستراتيجي في مدرسة فوسفات مصر التكنولوجية تجري على قدم وساق في ظل الإعداد لتجهيز المدرسة بمدينة الخارجة لتكون أول مدرسة في هذا المجال بالمحافظة بالإضافة لبحث ودراسة لوجستيات المدرسة وتحديد المناهج والتخصصات الدراسية والتي تتضمن تخصصات البحث والاستكشاف والاستخراط والطحن والتكسير والتسويق والتعبئة والشحن.

وضم وفد الشريك الاستراتيجي لتنفيذ المدرسة كل من الدكتور عمرو سليمان كبير استشاري التعليم بشركة جالاكسي للتنمية، المهندسة رانيا طه، استشاري التعليم بالشركة، أحمد الهادي، مدير التعليم بالشركة.



