بنسبة حضور 18.6%، إعلان نتائج الحصر العددي لفرز الأصوات بالوادي الجديد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد برئاسة المستشار منجي خليل، منذ قليل، عن الحصر العددي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بدائرة المحافظة الوحيدة.

وأوضحت اللجنة أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًّا لأعمال اللجنة العامة، فيما تتولى اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرسمية يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس.

وتضمنت النتيجة أن إجمالي عدد أصوات الناخبين في المحافظة 194350 ناخبا وعدد الحضور 36149 ناخبا وعدد الأصوات الباطلة 8674 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة 27475 ناخبا بنسبة حضور 18.6 %.

وحصول مرشح القائمة الوطنية المهندس أحمد أيوب، على 33648 صوتا، وإجمالي أصوات الناخبين لصالح القائمة الوطنية الصحيحة 34511 صوتا وعدد الأصوات الباطلة 1638 بينما صوت لصالح القائمة 33648 ومن لم يصوت للقائمة "لا انتخب القائمة" 863 صوتا.

بينما جاءت تفاصيل عدد الأصوات لصالح المرشحين الفردي كالتالي: عبد الحكم جبالي 12816 صوتا و محمود غالي 2467 صوتا محمد مطاوع 2401 صوت، كمال الشاذلي 865 صوتا أنور كمال 3163 صوتا خيري طليب 4552 صوتا ومحمد خطاب 1311 صوتا، على أن تكون الإعادة بين كل من خيري طليب ومرشح حزب حماة وطن.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد على دائرة واحدة بواقع مقعدين الأول لمرشح القائمة المطلقة المغلقة "القائمة الوطنية من أجل مصر" والمقعد الثاني للمقعد الفردي والذي ترشح عليه 7 مرشحين من المحافظة بينما ترشح على مقعد القائمة مرشح واحد فقط يمثل حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.