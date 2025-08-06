مكافآت مالية ورحلات عمرة، محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادات الدراسية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، في أجواءٍ ممزوجة بالبهجة والفخر، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة؛ لتكريم أوائل الطلاب في الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني، وذلك بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية وأولياء الأمور.

وفي كلمته، أكد محافظ الوادي الجديد، أن هذا التكريم يعكس تقدير المحافظة لجهود الطلاب وتفانيهم في التحصيل الدراسي، واعترافًا بما يقدمه أولياء الأمور من دعم متواصل وتضحيات مخلصة في سبيل تهيئة أبنائهم للنجاح، مشددًا على أن التعليم يظل ركيزة أساسية في خطط التنمية وبناء الإنسان، ومفتاحًا لمستقبل أكثر إشراقًا لرقي الاوطان.

كما أشار إلى أن هذا التفوق هو نتاج منظومة متكاملة يقف في مقدمتها المعلم، الذي يؤدي رسالته النبيلة بكل إخلاص، موجّهًا بتشكيل لجنة عليا لإجراء قرعة على عدد من رحلة العمرة بين جميع المعلمين والعاملين بالمدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المراكز بالتعاون مع بعض رجال الأعمال.

كما أهدى الزملوط عدد من رحلات العمرة للطلاب الحاصلين على المركز الأول بالشهادة الثانوية العامة والأزهرية والمركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم الفني، بالإضافة إلى تكريم أوائل الشهادات الإعدادية والابتدائية الأزهرية وطلاب التربية الخاصة وخريجي أول دفعة من مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية ومنحهم جوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى هدايا مقدمة من إحدى مؤسسات القطاع الخاص وسط إشادة واسعة من الحضور، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام المحافظة بالمتفوقين.

وتضمّن الحفل فقرات فنية وشعرية متميزة قدّمها طلاب قطاعي التعليم العام والأزهري، إلى جانب كلمات قيادات التعليم العام والأزهري، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظة في دعم قطاع التعليم، وما تبذله من مبادرات حقيقية للنهوض بالمستوى التعليمي وخدمة أبناء المحافظة.

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