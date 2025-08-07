أيمن يونس: البداية مهمة أمام سيراميكا والزمالك يمتلك لاعبين مميزين

الدوري المصري، أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن البداية مهمة للغاية للفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى لمنافسات بطولة الدوري.

وقال يونس في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز، وجماهير القلعة البيضاء هي المحرك الرئيسي للاعبين، وفيريرا يجيد فن قراءة المباريات وأتمنى انسجام اللاعبين بشكل سريع".

وأضاف: "الملعب هو الفيصل في الحكم على مستوى اللاعبين وأتمنى أن تكون البداية قوية للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ويجب أن يظهر جميع اللاعبين قدراتهم الفنية في انطلاقة الدوري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.