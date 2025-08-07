الخميس 07 أغسطس 2025
أيمن يونس: البداية مهمة أمام سيراميكا والزمالك يمتلك لاعبين مميزين

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الدوري المصري، أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن البداية مهمة للغاية للفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى لمنافسات بطولة الدوري.

وقال يونس في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز، وجماهير القلعة البيضاء هي المحرك الرئيسي للاعبين، وفيريرا يجيد فن قراءة المباريات وأتمنى انسجام اللاعبين بشكل سريع".

وأضاف: "الملعب هو الفيصل في الحكم على مستوى اللاعبين وأتمنى أن تكون البداية قوية للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ويجب أن يظهر جميع اللاعبين قدراتهم الفنية في انطلاقة الدوري".

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

