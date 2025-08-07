بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

أعلن وكيل اللاعبين عبد الرحمن إسماعيل استقالته رسميا من شركته الخاصة، استعدادا لتولي منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك.

مدير تعاقدات نادي الزمالك

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، بتعيينه في منصب مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء، حيث بدأ إسماعيل بالفعل ممارسة مهام عمله خلال الفترة الماضية.

وفي خطوة تهدف لتجنب تضارب المصالح، قرر عبد الرحمن إسماعيل إنهاء ارتباطه بشركته التي أسسها وأدارها على مدار 10 سنوات.

عبد الرحمن إسماعيل يعلن استقالته من شركته

وكتب عبد الرحمن إسماعيل عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك: "بعد عشر أعوام من التفاني، أغلق فصلًا من رحلتي وأبدأ فصلًا جديدًا".

وتابع: “منذ شهرين، اتخذت القرار الصعب بإنهاء مشواري في الشركة التي أسستها من لا شيء، بدافع الحلم والشغف العميق بكرة القدم”.

وواصل: “وعلى مرّ السنوات، تحولت إلى واحدة من أكثر الوكالات احترافا في هذا المجال”.

وأشار: “لقد كانت رحلةً لا تُنسى. كل لاعب، وكل صفقة، وكل قرار صعب… ساهموا في بناء شيء استثنائي. لكن الأهم من كل ذلك لم يكن العمل فقط، بل الأشخاص، والعلاقات، والأهداف المشتركة”.

وأضاف: “إلى اللاعبين الذين منحوني ثقتهم شكرًا من القلب، وإلى فريقي وزملائي ولاؤكم وإيمانكم بالرؤية كانا سببًا في كل ما تحقق وإلى شركائنا حول العالم ودعمكم وثقتكم شكّلا أساس نجاحنا”.

وأتم: “أغادر وأنا فخور بما أنجزناه، ومتحمس لما هو قادم، لن أبتعد عن كرة القدم بل فقط أبدأ مرحلة جديدة في رحلتي معها، شكرًا على عشرة أعوام لا تُنسى”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.