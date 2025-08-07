الخميس 07 أغسطس 2025
بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

عبد الرحمن اسماعيل
عبد الرحمن اسماعيل

أعلن وكيل اللاعبين عبد الرحمن إسماعيل استقالته رسميا من شركته الخاصة، استعدادا لتولي منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك.

مدير تعاقدات نادي الزمالك 

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، بتعيينه في منصب مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء، حيث بدأ إسماعيل بالفعل ممارسة مهام عمله خلال الفترة الماضية.

وفي خطوة تهدف لتجنب تضارب المصالح، قرر عبد الرحمن إسماعيل إنهاء ارتباطه بشركته التي أسسها وأدارها على مدار 10 سنوات.

عبد الرحمن إسماعيل يعلن استقالته من شركته 

وكتب عبد الرحمن إسماعيل عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك: "بعد عشر أعوام من التفاني، أغلق فصلًا من رحلتي وأبدأ فصلًا جديدًا".

وتابع: “منذ شهرين، اتخذت القرار الصعب بإنهاء مشواري في الشركة التي أسستها من لا شيء، بدافع الحلم والشغف العميق بكرة القدم”.

وواصل: “وعلى مرّ السنوات، تحولت إلى واحدة من أكثر الوكالات احترافا في هذا المجال”.

وأشار: “لقد كانت رحلةً لا تُنسى. كل لاعب، وكل صفقة، وكل قرار صعب… ساهموا في بناء شيء استثنائي. لكن الأهم من كل ذلك لم يكن العمل فقط، بل الأشخاص، والعلاقات، والأهداف المشتركة”.

وأضاف: “إلى اللاعبين الذين منحوني ثقتهم شكرًا من القلب، وإلى فريقي وزملائي ولاؤكم وإيمانكم بالرؤية كانا سببًا في كل ما تحقق وإلى شركائنا حول العالم ودعمكم وثقتكم شكّلا أساس نجاحنا”.

فيريرا يفاضل بين الجزيري وناصر منسي لقيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا

تحت إشراف مجلس الإدارة، انطلاق راديو صوت الزمالك أونلاين

وأتم: “أغادر وأنا فخور بما أنجزناه، ومتحمس لما هو قادم، لن أبتعد عن كرة القدم  بل فقط أبدأ مرحلة جديدة في رحلتي معها، شكرًا على عشرة أعوام لا تُنسى”.

