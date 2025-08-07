بعد انتهاء أزمته مع الزمالك، تيدي أوكو ينضم إلى الرياض السعودي

انضم تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسري، رسميا إلى نادي الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد انتهاء أزمته مع نادي الزمالك.

وأعلن الزمالك منذ أيام إنهاء العلاقة التعاقدية مع تيدي أوكو بعد التوصل لاتفاق رسمي يضمن الحقوق الأدبية والمادية، خاصة أن النادي الأبيض قد توصل لاتفاق مع تيدي أوكو قبل أن يغير اللاعب وجهته.

فيما أعلن نادي الرياض السعودي اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع تيدي أوكو لتدعيم صفوفه.



قيمة ما حصل عليه الزمالك لفسخ عقد تيدي أوكو

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء مع الفرنسي تيدي أوكو ومسؤولي نادي لوزين السويسري، من أجل فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي.

وأكد المصدر ل فيتو، أن نادي الزمالك حصل على 200 ألف دولار من أجل الموافقة على فسخ عقد تيدي أوكو.

وأعلن نادي الزمالك أنه أنهى تعاقده مع الفرنسي تيدي أوكو لاعب لوزيرين السويسري، بعد اتفاق رسمي يضمن الحقوق الأدبية والمادية للزمالك.

بيان الزمالك بشأن إنهاء التعاقد مع تيدي أوكو

ونشر الزمالك بيانًا رسميًّا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي جاء نصه على النحو التالي:

كشف ماريوس هابيامبير، وكيل أعمال الفرنسي تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، أن اللاعب لن ينتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الفرنسي تيدي أوكو

ونفى هابيامبير في تصريحات تلفزيونية ما يتردد عن توقيعه رسميًا للنادي الأبيض، قائلا: "تيدي أوكو اتخذ قراره النهائي بعدم التوقيع للزمالك وما يُسمى بالاتفاق الثلاثي ليس عقد عمل مُلزم".

حقيقة تنفيذ الاتفاق الثلاثي

وأوضح: “الاتفاق الثلاثي هو اتفاق مبدئي يوقعه اللاعب مع ناديه الحالي والنادي المهتم بشرائه، لكنه لا يُعد انتقالًا رسميًا إلا بعد إتمام عدة خطوات قانونية، تشمل إنهاء عقد اللاعب مع ناديه الحالي، وتوقيعه لعقد جديد، واجتياز الفحص الطبي، بالإضافة إلى تسجيل اللاعب في نظام انتقالات الفيفا (FIFA TMS) واعتماده لدى الاتحاد المحلي”.



وأضاف وكيل اللاعب: "الخطوة الوحيدة التي تمت حتى الآن هي الفحص الطبي، واجتيازه لا يعني توقيع عقد قانوني أو التزام ملزم".

وتابع هابيامبير مهاجمًا إدارة الزمالك: "تيدي أوكو أوضح علنًا وصراحة أنه لن يلعب للزمالك، إذا كان مسؤولو الزمالك يعتقدون أنهم يملكون حقًا قانونيًا، فليتوجهوا بالعقد المزعوم إلى الاتحاد المصري والفيفا، لكننا نرى ما يحدث مجرد لعبة قائمة على الأنا".

وواصل: "هم لا يستطيعون تقبل أن هناك لاعبًا لا يريد اللعب لناديهم حتى الآن، تيدي أوكو لم يوقّع لأي نادٍ آخر، على عكس الشائعات المنتشرة، ولا يزال لاعبًا ضمن صفوف لويزيرن السويسري".

مفاوضات الزمالك وتيدي اوكو

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات متقدمة مع تيدي أوكو، لاعب لويزيرن، حيث تم التوصل لاتفاق كامل مع النادي السويسري، وأبدى اللاعب موافقته الرسمية على إتمام الصفقة.

وجاء أوكو إلى القاهرة وخضع للكشف الطبي تمهيدًا للتوقيع، لكن قبل إتمام العقود، فاجأ اللاعب مسؤولي الزمالك برفضه إكمال الاتفاق، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من الرياض السعودي.

وأبلغ الزمالك نادي لوزيرن بما حدث، ليؤكد الأخير أن اللاعب لن يتمكن من الانتقال لأي نادٍ آخر إلا بعد تسوية موقفه مع الزمالك، لوجود التزامات موثقة بين الطرفين، بحسب مصادر كووورة داخل النادي الأبيض.

