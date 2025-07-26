شريف أشرف: الصفقات الجديدة تليق بالزمالك وعمرو ناصر وأحمد شريف إضافة قوية للهجوم

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات التي تم إبرامها حتى الآن تليق بالقلعة البيضاء، متمنيا التوفيق له مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادى الزمالك: "ناصر منسي وسيف الجزيري بجانب عمرو ناصر وأحمد شريف يضيف قوة لخط هجوم الزمالك في الموسم القادم وأصبح هناك منافسة قوية بينهم للمشاركة أساسيا".

وأضاف: "أتمنى من اللاعبين الجدد أن ينسجموا مع شخصية نادي الزمالك وهذا الأمر صعب، والفريق يحتاج ظهير أيمن مع عمر جابر وجناح أيمن".

وأوضح: "السن ليس معيار في مواهب كرة القدم ولامين يامال أكبر مثال لهذا الأمر وأتمنى أن يكون المغربي عبد الحميد معالي على قدر المسؤولية وإضافة قوية".

صفقة الزمالك المنتظرة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسئولي الأبيض وقعوا عقدا ثلاثيا مع تيدي أوكو وناديه لوزيرن السويسري، والذي يتضمن أيضا اتفاقا ماليا بين النادي واللاعب.

وتنص الاتفاقية على أن العقد يصبح عقدًا شخصيًا لتيدي أوكو مع الزمالك بمجرد اجتيازه الكشف الطبي، وقد اجتاز اللاعب بنجاح الفحص الطبي الذي أجري له مؤخرًا، ما يمنح الزمالك الحق في التصرف بمستقبل اللاعب.

وأكد المصدر أن هذا العقد الثلاثي يوقف انتقال الإيفواري تيدي أوكو من لوزيرن السويسري إلى الرياض السعودي، إلا بموافقة الزمالك.

وكان تيدي أوكو توصل الى اتفاق للانضمام إلى الزمالك قبل أن يتراجع ويتفاوض مع الرياض السعودي.

من هو تيدي أوكو؟

تيدي أوكو هو لاعب فرنسي من أصول إيفوارية، يبلغ من العمر 27 عاما، وُلد في 15 مايو 1998، يلعب بقدمه اليسرى، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أساسي، كما يمكنه المشاركة كجناح أيسر أو كمهاجم عند الحاجة.

بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي لوهافر الفرنسي، الذي خرج منها العديد من النجوم أبرزهم الجزائري رياض محرز، لكنه لم يصل للفريق الأول، وانتقل في عام 2018 إلى الفريق الرديف لنادي ليل الفرنسي.

محطات بارزة في مسيرة تيدي أوكو

وانتقل أوكو في يناير 2022 إلى نادي ستاد لوزان السويسري، وهناك قدم أفضل فتراته الكروية، حيث لعب 52 مباراة وساهم في 37 هدفا، سجل منها 24 وصنع 13.

وفي صيف 2023، انضم إلى نادي لوزيرن، لكنه لم يقدم نفس الأداء، حيث شارك في 35 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين فقط، بإجمالي 1848 دقيقة لعب.

وأعير أوكو إلى لوزان سبورت لموسم واحد، شارك فيه في 42 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

القيمة السوقية لـ تيدي أوكو

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتيدي أوكو نحو 1.2 مليون يورو، وهي الأعلى في مسيرته حتى الآن، بعدما كانت تقدر بـ900 ألف يورو في أكتوبر الماضي.

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