مفاجاة مدوية بشأن انتقال تيدي أوكو للزمالك

كشف ماريوس هابيامبير، وكيل أعمال الفرنسي تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، أن اللاعب لن ينتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الفرنسي تيدي أوكو

ونفى هابيامبير في تصريحات تلفزيونية ما يتردد عن توقيعه رسميًا للنادي الأبيض، قائلا: "تيدي أوكو اتخذ قراره النهائي بعدم التوقيع للزمالك وما يُسمى بالاتفاق الثلاثي ليس عقد عمل مُلزم".

حقيقة تنفيذ الاتفاق الثلاثي



وأوضح: "الاتفاق الثلاثي هو اتفاق مبدئي يوقعه اللاعب مع ناديه الحالي والنادي المهتم بشرائه، لكنه لا يُعد انتقالًا رسميًا إلا بعد إتمام عدة خطوات قانونية، تشمل إنهاء عقد اللاعب مع ناديه الحالي، وتوقيعه لعقد جديد، واجتياز الفحص الطبي، بالإضافة إلى تسجيل اللاعب في نظام انتقالات الفيفا (FIFA TMS) واعتماده لدى الاتحاد المحلي.



وأضاف وكيل اللاعب: "الخطوة الوحيدة التي تمت حتى الآن هي الفحص الطبي، واجتيازه لا يعني توقيع عقد قانوني أو التزام ملزم".

وتابع هابيامبير مهاجمًا إدارة الزمالك: "تيدي أوكو أوضح علنًا وصراحة أنه لن يلعب للزمالك، إذا كان مسؤولو الزمالك يعتقدون أنهم يملكون حقًا قانونيًا، فليتوجهوا بالعقد المزعوم إلى الاتحاد المصري والفيفا، لكننا نرى ما يحدث مجرد لعبة قائمة على الأنا".

وواصل: "هم لا يستطيعون تقبل أن هناك لاعبًا لا يريد اللعب لناديهم حتى الآن، تيدي أوكو لم يوقّع لأي نادٍ آخر، على عكس الشائعات المنتشرة، ولا يزال لاعبًا ضمن صفوف لويزيرن السويسري".

مفاوضات الزمالك وتيدي اوكو



وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات متقدمة مع تيدي أوكو، لاعب لويزيرن، حيث تم التوصل لاتفاق كامل مع النادي السويسري، وأبدى اللاعب موافقته الرسمية على إتمام الصفقة.

وجاء أوكو إلى القاهرة وخضع للكشف الطبي تمهيدًا للتوقيع، لكن قبل إتمام العقود، فاجأ اللاعب مسؤولي الزمالك برفضه إكمال الاتفاق، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من الرياض السعودي.

وأبلغ الزمالك نادي لوزيرن بما حدث، ليؤكد الأخير أن اللاعب لن يتمكن من الانتقال لأي نادٍ آخر إلا بعد تسوية موقفه مع الزمالك، نظرًا لوجود التزامات موثقة بين الطرفين، بحسب مصادر كووورة داخل النادي الأبيض.

صفقة الزمالك المنتظرة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسئولي الأبيض وقعوا عقدا ثلاثيا مع تيدي أوكو وناديه لوزيرن السويسري، والذي يتضمن أيضا اتفاقا ماليا بين النادي واللاعب.

وتنص الاتفاقية على أن العقد يصبح عقدًا شخصيًا لتيدي أوكو مع الزمالك بمجرد اجتيازه الكشف الطبي، وقد اجتاز اللاعب بنجاح الفحص الطبي الذي أجري له مؤخرًا، ما يمنح الزمالك الحق في التصرف بمستقبل اللاعب.

وأكد المصدر أن هذا العقد الثلاثي يوقف انتقال الإيفواري تيدي أوكو من لوزيرن السويسري إلى الرياض السعودي، إلا بموافقة الزمالك.

من هو تيدي أوكو؟

تيدي أوكو هو لاعب فرنسي من أصول إيفوارية، يبلغ من العمر 27 عاما، وُلد في 15 مايو 1998، يلعب بقدمه اليسرى، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أساسي، كما يمكنه المشاركة كجناح أيسر أو كمهاجم عند الحاجة.

بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي لوهافر الفرنسي، الذي خرج منها العديد من النجوم أبرزهم الجزائري رياض محرز، لكنه لم يصل للفريق الأول، وانتقل في عام 2018 إلى الفريق الرديف لنادي ليل الفرنسي.

محطات بارزة في مسيرة تيدي أوكو

وانتقل أوكو في يناير 2022 إلى نادي ستاد لوزان السويسري، وهناك قدم أفضل فتراته الكروية، حيث لعب 52 مباراة وساهم في 37 هدفا، سجل منها 24 وصنع 13.

وفي صيف 2023، انضم إلى نادي لوزيرن، لكنه لم يقدم نفس الأداء، حيث شارك في 35 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين فقط، بإجمالي 1848 دقيقة لعب.

وأعير أوكو إلى لوزان سبورت لموسم واحد، شارك فيه في 42 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

القيمة السوقية لـ تيدي أوكو

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتيدي أوكو نحو 1.2 مليون يورو، وهي الأعلى في مسيرته حتى الآن، بعدما كانت تقدر بـ900 ألف يورو في أكتوبر الماضي.

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