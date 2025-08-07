اتصالات النواب: المدير الإقليمي لـ"تيك توك" في القاهرة ومهلة 3 أشهر لتحسين المحتوى

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المدير الإقليمي لمنصة "تيك توك" يتواجد حاليًا في القاهرة، وذلك في إطار التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجهة المسئولة عن تنظيم عمل المنصات الإلكترونية داخل مصر، ومنح التراخيص لها، ومراقبة المحتوى المنشور عليها.

إجراءات حاسمة للأعلى لتنظيم الإعلام بشأن المنصات الإلكترونية

وأوضح بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخذ عدة إجراءات حاسمة، من بينها الإصرار على ضرورة وجود ممثل قانوني لكل منصة إلكترونية تعمل في مصر، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يخص "تيك توك" فقط، بل يشمل كافة المنصات الرقمية العاملة داخل البلاد.

مهلة 3 أشهر لتيك توك لتحسين المحتوى

وأشار إلى أن المنصات الإلكترونية أُمهلت 3 أشهر لتحسين المحتوى المعروض، والتخلص من المواد التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، كاشفًا عن حذف أكثر من 2.8 مليون فيديو مخالف خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس الجدية في مواجهة المحتوى غير اللائق.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن الدولة لن تتهاون في ضبط أداء المنصات الرقمية، حفاظًا على وعي وثقافة المجتمع، وضمانًا لبيئة رقمية أكثر أمانًا واحترامًا للقيم الأخلاقية.

