قائمة الكليات والحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية، الحدود الدنيا للالتحاق بها في العام الدراسي الجديد 2025/2026.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د.عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وأكد عاشور أهمية توعية الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، للتعرف على ما شهدته منظومة التعليم العالي من توسع وتنوع كبير، وإضافة تخصصات علمية جديدة خلال الفترة الراهنة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إتاحة فرص التعليم العالي بكافة مساراته في مصر.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين روافد منظومة التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع للجامعات الأجنبية، وضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية التي تسهم في تقديم خريج مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يتم من خلال التقديم المباشر على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، والتي تشمل 34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية انتهى إلى تحديد الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للعام الجامعي 2025/2026، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: الشهادات العربية والأجنبية:

ثانيًا الشهادة الثانوية الأزهرية والثانوية العامة



• بالنسبة لطلاب مدارس النيل فإن نسبة الحدود الدنيا للثانوية العامة تسري أيضًا على هؤلاء الطلاب.

• كما تسري على طلاب مدارس STEM نسب الحدود الدنيا للثانوية العامة وذلك بعد معادلة مجموعهم باستعمال معامل STEM وقدره 1.25 تضرب في مجموع الطالب ويتم قسمة الناتج على المجموع الكلي للدرجات (700).

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الخاصة

يجب أن يتقدم الطالب بالأوراق التالية إلى الجامعة التي يرغب فى الالتحاق بها.

طلب الالتحاق.

الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح في الثانوية العامة أو إيصال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أو بيان درجات معتمد أو الشهادة الأصلية الدالة على النجاح في الشهادة المعادلة مستوفاة لجميع التصديقات أو صورة طبق الأصل موثقة من الدولة المانحة للشهادة ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية.

الشهادة الإعدادية أو بيان تسلسل دراسي كامل لسنوات الدراسة.

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.

عدد(6) صور شخصية يدون عليها الاسم.

استمارة 2 جند (للطلاب الذكور المصريين فقط)، توجد بمكاتب البريد، ويدون فيها اسم الطالب والعنوان وتاريخ الميلاد والتوقيع.

موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للحاصلين على الثانوية العامة من هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات.

مظروف عليه طابع بريد وعنوان الطالب كاملًا.

استلام الجامعة للأوراق لا يعني قبول الطالب بالجامعة التي تسلمت أوراقه.

لا تقبل الأوراق التي ترسل عن طريق البريد، وإنما يجب تسليمها للجامعة عن طريق الطالب شخصيًّا أو عن طريق أحد أقاربه.

يمكن للطالب التقدم إلى الجامعة بأصل إيصال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو بيان درجات معتمد أو صورة طبق الأصل معتمدة من الجهة المانحة ومعتمدة من وزارة الخارجية المصرية للثانوية غير المصرية على أن يتقدم الطالب بالشهادة الأصلية المعتمدة للجامعة في موعد غايته بداية الفصل الدراسي الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.