الأربعاء 25 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزارة الخارجية ترحب بتعيين السفير محمد إدريس مندوبا للاتحاد الإفريقي بالأمم المتحدة

السفير محمد إدريس،
السفير محمد إدريس، فيتو

رحبت وزارة الخارجية والهجرة بقرار محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الصادر في 24 يونيو 2025، بتعيين  السفير محمد إدريس في منصب المندوب الدائم المراقب للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد في نيويورك.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لهذا التعيين، الذي يعكس ما تحظى به الكوادر الدبلوماسية المصرية من ثقة وتقدير في المحافل الإقليمية والدولية، ويجسد المكانة المتميزة للدبلوماسية المصرية وخبراتها الواسعة في مجالات العمل متعدد الأطراف، وعلى رأسها قضايا السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية.

يأتي هذا التعيين تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة للسفير محمد إدريس، الذي سبق له تمثيل مصر في عدة مواقع دبلوماسية رفيعة، حيث سبق وأن شغل منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويوك ومن قبلها منصب سفير مصر لدى أثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، ويشغل سيادته حاليًا منصب عضو لجنة الحكماء المعنية بمراجعة هيكل بناء السلام بالأمم المتحدة، المعينة من قبل سكرتير عام الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار من شأنه الإسهام في تعزيز الدور المصري في العمل الإفريقي المشترك، علمًا بأن مصر تقود حاليًّا جهود تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ودفع جهود حفظ وبناء السلام في ربوع القارة الإفريقية، وذلك من خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وريادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في إفريقيا، ورئاسته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد).

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