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اقتصاد

توريد 120 أتوبيس من إنتاج النصر للسيارات لدعم النقل الجماعي في الإسكندرية

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الإسكندرية يوقعان بروتوكولًا

 وقعت وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الإسكندرية بروتوكول تعاون لتوريد عدد 120 أتوبيسًا صديقًا للبيئة، يعمل بالغاز الطبيعي، من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة، في ضوء توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقع البروتوكول المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مساء أمس، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

شركة النصر للسيارات تخطو بثبات نحو العودة القوية

وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التصنيع المحلي والتحول إلى وسائل نقل جماعي نظيفة وموفرة للطاقة، موضحًا أن شركة النصر للسيارات تخطو بثبات نحو العودة القوية لسوق المركبات من خلال نماذج حديثة ومواكبة للمعايير البيئية العالمية، وندعم بقوة الصناعات الوطنية ونستهدف توطين صناعة المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الأتوبيسات الجديدة بنسب مكون محلي مرتفعة، ما يدعم سلاسل التوريد الوطنية ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

تطوير منظومة النقل الجماعي

من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، بالتعاون المثمر مع وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير منظومة النقل الجماعي، مشيرًا إلى أن دخول 120 أتوبيسًا جديدًا يعمل بالغاز الطبيعي إلى الخدمة من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها وزارة قطاع الأعمال العام لتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، ودعم شركاتها التابعة للعبور نحو صناعات متطورة ومستدامة، تواكب متطلبات المستقبل وتدعم الاقتصاد الوطني.

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