تعليمات عاجلة من الوطنية للانتخابات لرؤساء اللجان بالسماح للناخبين بالتصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية

أكدت المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بأحقية كل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حتى في حال انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي الخاصة به، مشددا على أن الغرض من البطاقة في هذا السياق هو التحقق من الهوية فقط، وليس صلاحيتها الرسمية.

وشدد “ بنداري ” خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا بمقر الهيئة لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بعد انتهاء فترة الراحة للقضاة، على جميع رؤساء اللجان الفرعية والعامة بأنهم مُلزمون بتنفيذ هذا التوجيه، وعدم الامتناع عن استقبال أي ناخب يحمل بطاقة رقم قومي منتهية طالما تم التحقق من شخصيته، ويظهر اسمه في كشوف الناخبين.

كما أصدرت الهيئة تعليماتها بشكل رسمي وواضح إلى القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بضرورة تسهيل إجراءات التصويت لجميع المواطنين دون تعقيد أو تأخير، وضمان ممارسة الحق الدستوري في المشاركة السياسية دون عراقيل شكلية.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الدولة على دعم المشاركة الإيجابية للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، وإزالة أي عقبات قد تحول دون ممارسة هذا الحق، لا سيما مع اقتراب انتهاء التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق ، اليوم الثلاثاء، ثاني وأخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.



ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 ألاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم، إلى جانب الإعلاميين والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات – إن وُجدوا.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.

تُعلن النتائج الأولية لما أسفرت عنه عملية الفرز داخل اللجنة الفرعية بشفافية أمام الحضو

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