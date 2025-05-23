تعرف على غرامة عدم تحديث بيانات الحالة الدراسية في بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي من الأمور المهمة التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أي مصلحة حكومية، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة لكل من يتعامل ببطاقتي رقم قومي.

عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

فرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيهًا غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعمل أو محل الإقامة والحالة الدراسية.

كل من يبلغ سن 16 عاما استخراج بطاقة هوية

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي

ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.

غرامة 50 جنيها حال تخلف المواطن عن استخراج بدل فاقد

ويتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيهًا حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تحرير محضر الفقد بها:

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية.

الوظيفة والحالة الاجتماعية.

حضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

استمارة بطاقة الرقم القومي.

المستندات الدالة على إثبات الشخصية.

محل الإقامة.

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