هل يمكن التسجيل على حساب إنستاباي من خارج مصر؟ وما الخطوات المطلوبة؟

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن إمكانية التسجيل على تطبيق إنستاباي من خارج مصر.

وقال مسؤولو التطبيق إنه يمكن للعملاء التسجيل على تطبيق إنستاباي من خارج مصر وتنفيذ معاملات العميل المالية لحظيًّا بين البنوك المصرية.



وأوضح مسؤولو تطبيق انستاباي أنه لا بد من إتباع خطوات التسجيل والتأكد من أن رسالة التأكيد يتم إرسالها من رقم موبايل العميل المصري المسجل في البنك.



وأشار إلى أنه يجب التأكد أن رقم التليفون المصري المسجل لدى البنك الخاص بالعميل يعمل من خارج مصر من أجل إرسال رسالة التأكيد (SMS) منه التي ترسل من أجل تفعيل تطبيق إنستاباي.



واضاف: "كما يجب التأكد من إغلاق الواي فاي وتشغيل الإنترنت من خلال الخط المصري أثناء التسجيل في تطبيق إنستاباي".

يبحث العديد من عملاء البنوك عن طريقة التسجيل في خدمة تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو تطبيق إنستاباي خطوات التسجيل وهي كالتالي:

1- قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بالهاتف المحمول.

2- خلال عملية التسجيل، ستحتاج إلى تحديد رقم هاتفك المحمول المُسجل لدى البنك.

3- سيُطلب منك بعد ذلك إنشاء الحساب الخاص بك على شبكة إنستاباي وكلمة السر الخاصة بك حيث لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال هاتفك المحمول.

يبحث العديد من عملاء البنوك عن طريقة التصرف حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسؤولو التطبيق أن الحل يكون من خلال عدة خطوات تبدأ بالدخول إلى إدارة الحسابات.

كما تشمل باقي الخطوات في تطبيق إنستاباي ما يلي:

· اضغط على الحسابات الذي لا تتذكر كلمة السر الخاصة به IPN PIN.

· اضغط على إعادة ضبط / إلغاء حظر IPN PIN.

· أدخل 16 رقمًا لرقم بطاقتك السري للبطاقة.

· سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر لمرة واحدة OTP.

أدخل OTP.

· أدخل الرقم السري IPN PIN الجديد.

· تأكيد الرقم السري IPN PIN الجديد.

ومن جانب آخر يتساءل عملاء إنستاباي عن الحد الأقصى لربط الحسابات على التطبيق.

وقال مسؤولو التطبيق إنه لا يوجد حد معين لعدد حسابات العملاء التي يمكن ربطها.

وأضاف مسؤولو تطبيق إنستاباي إنه ومع ذلك، يجب أن تكون جميع الحسابات التي يريد العميل تسجيلها بالتطبيق مسجلة لدى البنك بنفس رقم الهاتف المحمول.

معنى IPA في تطبيق إ نستاباي

وفي سياق متصل يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسؤولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدام عنوان الدفع اللحظي في تبادل المعاملات المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.