الإثنين 24 مارس 2025
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اقتصاد

عودة خدمة تطبيق "انستاباي" بعد إصلاح عطل تقني

انستاباى، فيتو
انستاباى، فيتو

انستاباى، تعرض تطبيق انستاباي لعطل تقني لفترة وجيزة تم خلالها التعامل السريع من قبل مسئولي التطبيق.


وعادت الخدمة إلي العمل علي تطبيق انستاباي بانتظام بعد ذلك العطل الفني الذي لم يستمر طويلا.


ويعد تطبيق انستاباي واحدا من أهم التطبيقات التي يستخدمها ملايين العملاء حاليا لإنجاز أعمالهم ومعاملاتهم المصرفية. 

هل يمكن التحويل من محفظة إلكترونية لحساب بنكي في تطبيق إنستاباي؟

 

يتساءل العديد من عملاء البنوك حول  إمكانية التحويل من حساب بنكي أو بطاقة مسبقة الدفع إلى محفظة إلكترونية على تطبيق انستاباي.

وأوضح مسئولون تطبيق انستاباي أنه في حالة وجود حساب بنكي أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع  يمكن التحويل لأي بنك مشترك في الخدمة او لأي محفظة الكترونية لكن لا يمكن التحويل من اي محفظة الكترونية لحساب بنكي.

ويقدم تطبيق إنستاباي خدمات عدَّة لعملاء البنوك حيث حقق التطبيق نجاحًا كبيرًا منذ اعتماد العمل به.

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