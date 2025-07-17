تفاصيل عطل انستاباي وموعد عودته للعمل

تعرض تطبيق انستاباي إلى عطل فني أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

وتجري حاليا عمليات إصلاح العطل الفني سريعا بما يساهم في حصول العملاء علي الخدمات عبر التطبيق بانتظام دون مشاكل، حيث من المقرر أن يتم التشغيل خلال ساعات قليلة للتطبيق من جديد بكل كفاءة.

ومن جانب آخر يبحث العديد من العملاء عن إمكانية تحويل الأموال من ابلكيشن أونلاين في بنك مصر إلى رقم في انستاباي والخطوات اللازمة لذلك.

وقال مسئولو تطبيق انستاباي إنه يمكن التحويل لأى عميل فى أي بنك داخل مصر، ويتم تنفيذ التحويل لحظيا فيس أى وقت، وخلال الأجازات والعطلات الرسمية.

حيث يتم إضافة المستفيد كالمعتاد عن طريق اختيار نوع التحويل خارج بنك مصر، واختيار العملة بالجنيه المصري.

واختيار تحويل إلى (حساب، بطاقة، محفظة، عنوان دفع الكتروني ( IPA)، ورقم تليفون لعميل لديه عنوان دفع IPA.

ثم يتم تحديد المبلغ واختيار التحويل اللحظي والتأكد من التحويل وكتابة ال OTP من خلال برنامج Soft token لإتمام التحويل.

ومن جانب آخر يتسائل الكثيرين عملاء البنوك عن كيفية التصرف حال تغيير الهاتف الخاص بهم وفقدانهم عنوان الدفع اللحظي IPA لتطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو التطبيق أنه في حالة فقدان ونسيان عنوان الدفع اللحظي IPA فإنه يتم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على حساب جديد (new account)

- إعادة تسجيل IPA جديد:

- اختار البنك.

- إدخال ١٦ رقم البطاقة والرقم السري الخاصين بهما.

. اختيار جديد.

إذا قام العميل باختيار حساب جديد:

- سوف يمسح جميع الحسابات المسجلة مسبقًا.

- على العميل اختيار IPA جديد مختلف عن السابق.

- سوف يكون IPN PIN كالقديم.

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