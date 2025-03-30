خطوات شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من محفظة الهاتف المحمول

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطوات شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من الهاتف المحمول، خاصة في حالة الطوارئ أو الأوقات المتأخرة من الليل، حيث أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلك الخدمة للتسهيل علي المواطنين وتوفير الرفاهية لهم.

خطوات شحن كارت العدادات مسبوقة الدفع من الهاتف المحمول

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يمكن للمواطنين شحن كارت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصيه الNfc والتى تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول، سواء من رصيد المحفظة الالكترونيه أو بكروت الفيزا.

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عده نصائح للمواطنين عن خطوات شحن كارت العدادات مسبوقة الدفع من الهاتف المحمول، من خلال اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:



1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهربا خالص وفوري لأنواع العدادات الاخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات المركبة حديثا تدعم هذه الخاصية والعدادات القديمة بعض الأنواع يمكن تفعيلها بعد تغيير الكارت بآخر حديث.

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