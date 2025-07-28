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الصحة: نجاح جراحة لتقويم العمود الفقري لطفلة بمستشفى المنصورة الدولي

مستشفى المنصورة الدولي
مستشفى المنصورة الدولي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح الفريق الطبي بمستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية في إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، كانت تعاني من اعوجاج شديد في العمود الفقري تسبب لها في آلام مزمنة وصعوبة في المشي.

 

جراحة معقدة لتقويم العمود الفقري

وأوضحت الوزارة أن الفريق الطبي المتخصص في جراحات المخ والأعصاب بدأ فور استقبال الحالة بإجراء فحوصات شاملة وتقييم دقيق، ليتم اتخاذ القرار بإجراء جراحة معقدة لتقويم العمود الفقري.

واستغرقت العملية الجراحية نحو 5 ساعات متواصلة، تمكن خلالها الفريق الطبي من تصحيح التشوه بنجاح، حيث غادرت الطفلة المستشفى لاحقًا وهي بحالة صحية مستقرة، لتستعيد قدرتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعي. 

وجود تهتك وانفجار في المثانة البولية

وكانت وزارة الصحة أعلنت تمكن الفريق الطبي بقسم طوارئ الجراحة في مستشفى الفيوم العام التابعة لوزارة الصحة من إنقاذ حياة مريض وصل في حالة حرجة إثر إصابته بطلق ناري في البطن، صاحبه نزيف داخلي حاد.

وقالت وزارة الصحة إنه فور وصول الحالة، تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات وإجراء جراحة عاجلة لاكتشاف مواضع الإصابة، حيث تبين وجود تهتك وانفجار في المثانة البولية، وتمت إعادة بنائها بالكامل.

كما أظهرت الفحوصات وجود تهتك في جزء من الأمعاء الدقيقة، ما استدعى استئصال الجزء التالف وإعادة توصيل الأمعاء.

نزيف من شرايين وأوردة متعددة في جدار البطن وتجويفه

وواجه الفريق نزيفًا من شرايين وأوردة متعددة في جدار البطن وتجويفه، إلا أنه نجح في السيطرة عليه بالكامل.

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وخرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة، وسط إشادة بجهود الفريق الطبي الذي شارك في هذا التدخل الدقيق والمنقذ للحياة.

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