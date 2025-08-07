خطر الغليان

هل خرق الكيان الصهيوني بنود معاهدة السلام مع مصر؟، وهل تدفع مصر ثمن الغليان الدفين في قلوب العامة نتيجة المشاهد المروعة والقادمة من غزة؟، هل أعلن الكيان الحرب على مصر بممارساته الوحشية على أهلنا في فلسطين؟



قولا واحدا هناك من يستغل الحالة الإنسانية التي تعيشها الأسر المصرية جراء الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة، وقولا واحدا الاستقرار الداخلي المصري مهدد، وقولا واحدا من الجائز جدا أن تدفع بلادنا ثمنا باهظا رغم كل ما تقدمه وما قدمته للقضية الفلسطينية.



هناك وفي عواصم عدة تدور رحى معركة حامية الوطيس تديرها أجهزة مخابرات وجماعات ودول عربية وغير عربية، تعتمد تلك المعركة محركا واحدا، تعاطف الشعب المصري مع ما يجري في الأرض المحتلة ومحاولة تحميل مصر الثمن كاملا.



تاريخيا، دفع المصريون من الدم والمقدرات ما هو أكبر من إمكانيات كل الدول العربية نفطية وغير نفطية، ولا تزال قرى مصر ونجوعها تضع أسماء شهدائها من شباب قضوا في حروب عدة من أجل القضية، ومن أجل ذلك يصبح التفاعل الشعبي المصري حالة خاصة جدا، حالة تعتمد على تاريخ من التضحيات، حالة لا يمكن وصفها بأنها تعاطف، وإنما تتعدى ذلك بمراحل كثيرة، حالة تفاعل وتحمل مسئولية تاريخية.



الإمعان في القتل والتدمير ومباركة الأمريكان وتغاضي الغرب، كلها محركات تسهل من عمل العدو العبث بالأمن القومي المصري، الصور المتلاحقة التي تنغص علينا حياتنا هي المادة الفعالة لاستثارة الداخل المصري، وجعله هشا في تصورات أعداء مصر لصنع حراك فوضوي مدمر.



محاولة تيارات لها علاقات وثيقة بأجهزة أمنية توريط مصر فيما يجري هدف وغاية يجب الانتباه له، وقد رأينا في الفترة الماضية سعيا حثيثا لخلق صورة ذهنية عن حصار غزة وتجويعها، وتصوير الأمر وكأن مصر شريك فيما يحدث.



الإسرائيليون أنفسهم سعداء بوضع مصر في دائرة الاتهام، وقد تلاقت أهدافهم مع أهداف جماعات لا تزال تخطط بليل، وساعدهم على ذلك كبوات في السياسة الداخلية ترتبط بالأسعار والفشل في إدارة بعض الملفات الشعبية، وغياب الوزير السياسي والأداء الباهت لحكومة مدبولي والقضاء التام على الحياة السياسية في مسلسل انتخابات ركيك لم نر له مثيل طوال تاريخنا.



كل العوامل تشير بشكل مباشر إلى أن ما يجري على الساحة الفلسطينية تمتد آثاره إلى الداخل المصري، ولن يكون هناك مخرج من هذه الأزمة الخانقة دون الوصول إلى وقف فوري للحرب على أهلنا، ووصول المساعدات الإنسانية إليهم، واختيار حكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن المطحون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.