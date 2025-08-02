السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

عصام كامل

الشيوخ.. أغرب انتخابات في مصر

للعلم، تشهد الساحة السياسية انتخابات اختيار نواب مجلس الشيوخ المصري، وقد جرت في الخارج خلال الساعات القليلة الماضية، والإثنين والثلاثاء القادمين التصويت في الداخل، وبعيدا عن طنطنة فارغة تقودها ميديا بلا ثقة، فإن المواطن لا يشعر بما يجري في واحدة من أعاجيب الانتخابات المصرية على مدار تاريخنا.
 

ماذا لو دعا أحد إلى توفير هذا الإنفاق وطالب بتعيين كافة أعضاء مجلس الشيوخ الذي لم يشعر بوجوده أصلا المواطن؟ وماذا لو طالب أحد بإلغاء هذا المجلس من أساسه وتوفير مخصصاته لبند التعليم مثلا أو الصحة أو للإنفاق على غلابة تكافل وكرامة؟


لا أعتقد أن المواطن المصري شعر بوجود المجلس المذكور، وأعترف -وأنا أشغل منصب رئيس تحرير بوابة خبرية- بأني أجد صعوبة في تذكر اسم رئيس مجلس الشيوخ من الأساس، وربما يكون ذلك تقصيرا مني أو جهلا بما يجب أن أعرف، ولكنه يقع تحت شعار "الجهل اللذيذ".


لا أتذكر للمجلس المشار إليه حسنة، ولا أتذكر خمسة من أعضائه الموقرين، ولا أعتقد أن غيري مهتم به أو بأعضائه، فقد جاء المجلس إلى الحياة ومضى إلى غيرها وكأنه مجلس الصمت الرهيب، أو مجلس لا وظيفة له سوى أن ينفق أعضاؤه أموالًا بلا مقابل عملي يشعر به المواطن.


الناس في الشوارع مشغولون بلقمة عيش مُرة، وأعتقد أن الصور أمام اللجان بعد غد وبعده ستكون فضيحة مدوية لمسيرة التعددية في تجربتها الثالثة، وإذا سألت مواطنا في الشارع عن المجلس المذكور أو عن أعضائه أو دوره لا أظن أنك ستجد إجابة حتى لو سألت أحد مرشحيه.


مزاد الدفع المقدم في انتخابات الشيوخ غريب وعجيب وشاذ، وليس له تفسير، خصوصا وأن ما جرى ويجري لم يعد خافيا على الناس، وما يتردد يعد صورة كارثية لسيادة منطق الدفع تحت شعار التبرع، ولا أحد يعرف حتى تاريخه إلى أين يصل هذا التبرع، ولماذا يكون التبرع شرطا بعيدا عن الكفاءة أو القدرة.

المسكوت عنه فى أزمة الجيزة

الهيئة الوطنية للجهود غير العادية

وإذا كان المخطط لانتخابات مجلس النواب أن يكون على نفس المنوال، فإننا نطالب بتعيين المجلسين وتوفير نفقات الدعاية والتبرعات ووضعها في صندوق، وليطلق عليه صندوق "تكفين الحياة السياسية" في مصر.

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