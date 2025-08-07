بالأسماء، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

د. حمادة محمد محمود حسن، نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب.

د. هيثم صفوت كمال حمزة، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة القاهرة.

د. أحمد محمد صلاح أحمد الخولي، عميدًا لكلية الزراعة – جامعة المنوفية.

د. إيناس سعيد عبد الحميد، عميدًا لكلية التربية للطفولة والأمومة – جامعة المنوفية.

د. خالد السيد محمد زيادة، عميدًا لكلية الآداب – جامعة المنوفية.

د. هاني عبد البديع علي علي، عميدًا لكلية التربية النوعية – جامعة الفيوم.

د. جمال علي محمد يوسف، عميدًا لكلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان.

د. حازم محمود علي درويش، عميدًا لكلية العلوم – جامعة سوهاج.

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الخميس، الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، عقب اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين روافد منظومة التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع للجامعات الأجنبية، وضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية التي تسهم في تقديم خريج مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يتم من خلال التقديم المباشر على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، والتي تشمل 34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية.

