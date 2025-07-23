يا ريت اللي ظلمته يسامحني، فيديو رئيس جامعة بني سويف يثير الجدل، وطلابه: لن نسامحك

أثار مقطع فيديو لـ رئيس جامعة بني سويف السابق، الدكتور منصور حسن، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من زملائه وموظفيه وطلابه، بعد ظهور رئيس الجامعة في مقطع فيديو أثناء تكريمه بعد انتهاء فترة رئاسته للجامعة، والتي استمرت 8 سنوات.

رئيس جامعة بني سويف يطلب من طلابه وموظفيه مسامحته

وظهر في المقطع رئيس جامعة بني سويف في حفل تكريمه لبلوغه سن التقاعد وهو يطلب من الحضور من موظفي وطلاب الجامعة أن يسامحوه إذا كان قد ظلم أحد منهم، حيث قال: "يا ريت اللى ظلمته يسامحني"، أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس جامعة بني سويف السابق منصور حسن، فيتو

وقال الدكتور منصور حسن، الرئيس السابق لجامعة بني سويف لأطول فترة بلغت ثماني سنوات: "أسعد حاجة عندي الحضور بدون مصلحة أو مقابل وبدون رياء، وهقعد طول عمري مدين لجامعة بني سويف، في أي مكان أنا فيه هخدم، حتى من البيت.. أتمنى أكون سبت سيرة كويسة، وما يكونش حد اتظلم في الطريق، بدون قصد ويسامحني...".

فور ظهور مقطع فيديو رئيس الجامعة انهالت عليه التعليقات من موظفيه وطلبته، يصفون فيها حالة الظلم التي تعرضوا لها في فترة رئاسته لجامعة بني سويف، والتي أثارت اندهاش العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

طلاب جامعة بني سويف لرئيس الجامعة: لن نسامحك

وعلقت إحدى طالبات الجامعة “نور الهدي” قائلة: "مش هننسى اللي عملته في طلبة وخريجي كلية علوم طبية... ضيعت مجهود سنين لناس شقيت وتعبت".



وقال أخصائي علوم تطبيقية طبية برمد شبين الكوم، دكتور بلال بلال: "استغليت نفوذك ودمرتنا بقصد وعن عمد وحتى الآن مش عارفين نشتغل بشهادتنا، لأن الجامعة مخبية (اللائحة والكرولكم)، ولما اتكلمنا قالوا لنا دي تعليمات رئيس الجامعة، دمرتنا ومش مسامحينك... حرقت قلب أهالينا علينا، وضيعت مستقبلنا.. 5 سنين بندرس في الجامعة مشوفناش غير جبروت وذل، ناس طالعة الأولى على الدفعة وعينت غيرهم معيدين، حرمتنا من دخول الجامعة... ومصبرتش علينا في دفع المصاريف، غيرت لائحة الكلية بتاعتنا... لو كنت ناسي إحنا مبننساش اللي ظلمنا".

أما هاجر مجدي، كلية تمريض جامعة بني سويف، فقالت: "رئيس الجامعة هذا لم ينصر مظلومًا ولم يدافع عن حق أحد... ضيع حقوق كثيرة ربنا يعوض الجامعة برئيس جامعة رحيم".

وقالت دينا صابر، كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة بني سويف، فقالت: "مش مسامحينك... كنا طلبة مش عايزين غير إننا نحسن من مستوانا ونرفع من نفسنا ونفيد بلدنا وشعبنا.. أنهيت على حلمنا... ربنا هيقتص لنا".

منعتنا من دخول مكتبك وتقديم الشكوى

أما الدكتور محمد جودة فقال: "بتاريخ مناقشتي 9/ 9/ 2019.. يعدي عليا 3 مجالس كلية ودراسات وجامعة.. حتي مجلس جامعة 27 / 12 / 2019، اللي ورقي دخل فية المجلس بتاع الجامعة، طلعتلي قرار منح درجة الماجستير بتاريخ 4 / 1 / 2020 لأن الورق بتاعي متخزن في الأدراج في الجامعة، والناس التي ناقشت بعدي شهر 10 و11 و12 اخدو قرار منح قبلي، والناس اللي دخلت معايا نفس مجلس الجامعه شهر 12 اخدو المنح بتاريخ 30 / 12 إلا أنا اتمنحت بتاريخ 4 / 1 / 2020، علما بان ورقي مستوفي ومكمل مجالس قسم ودراسات وكلية من شهر 10 بنفس السنة المفروض كنت اتمنحت بتاريخ مجلس جامعة شهر 10 / 2019.. وقدمت على وظيفة مدرس بأحد الجامعات، والذي أخذ الدرجة لانة اتمنح قبلي ب 4 أيام تاريخ منحة 30/ 12 / 2019، وأنا تاريخ منحي 4/ 1 / 2020 ( مش تاريخ مجلس جامعة من يوم ما كانت فرع من جامعة القاهرة".

وتابع دكتور محمد جودة: "اتصلت عليك بعد ما إدارتك في الجامعة شافو أحقيتي، وإني مظلوم حد أداني الرقم، وقالي متقولش إني أنا من أعطيتك الرقم، واتصلت بيك لأنك كنت رافض أدخلك المكتب وأعرض مشكلتي، واتصلت ورديت عليا بأن دة مش تليفون شغل ليا مكتب تعالي، روحتلك مكتبك لمدة 3 أسابيع يوميًا علشان أدخلك مكتبك ورفضت تقابلني، واتصلت عليك تقولي عندي آلاف الطلاب مش فاضي كل واحد عندة مشكلة يتصل علي رقمي، وطلبت النجدة وقتها لمدير مكتبك لانة طردني لاني كنت مصر ادخلك المكتب...".



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