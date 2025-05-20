جامعة المنوفية الأهلية، موعد بدء التقديم والمستندات المطلوبة والحد الأدنى للقبول

تستعد جامعة المنوفية الأهلية لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، حيث أعلنت الجامعة عن فتح باب التقديم المباشر لكلياتها اعتبارا من يوم السبت المقبل 25 مايو وحتى الخميس 5 يونيو، أو حتى اكتمال العدد المطلوب.

وتستقبل الجامعة الطلاب للتسجيل للعام الجامعي الجديد بمقرها بالكيلو 70 طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

فتح باب التقديم بجامعة المنوفية الأهلية

وفتحت الجامعة باب التقديم لطلاب الثانوية العامة المصرية، والثانوية الأزهرية، ومدارس ستيم، وطلاب الشهادات المعادلة العربية والاجنبية، من خريجي 2024 بمختلف الشهادات، على أن يكون القبول وفقا لحدود القبول الدنيا للعام الدراسي الماضي.

وأكدت الجامعة أن التقديم يكون بمقر الجامعة فقط بدون أي وسطاء داخل وخارج مصر، كما أكدت على تقديم صور المستندات، ومراجعة الأوراق واستخراج إذن الدفع، والأولوية سيكون لأسبقية تقديم الأوراق.

كليات جامعة المنوفية الأهلية

تحتوي جامعة المنوفية الأهلية على 10 كليات، هي كالتالي:

كلية الطب

كلية طب الفم وجراحة الأسنان

كلية العلاج الطبيعي

كلية الصيدلة

كلية الطب البيطري

كلية التمريض

كلية العلوم الصحية والتطبيقية

كلية الهندسة

كلية الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم الانسانية

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة المنوفية الأهلية

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (أصل + 3 صور). شهادة الميلاد كمبيوتر (أصل + 3 صور). 5 صور من بطاقة الطالب وولي أمره. نموذج 2 و6 جند (للذكور). 6 صور شخصية حديثة باسم الطالب. حافظة بلاستيك بكبسولة.

الحد الأدنى للقبول بجامعة المنوفية الأهلية

حددت جامعة المنوفية الأهلية الحد الأدنى للقبول بها، لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، ومدارس ستيم، وجاء الحد الأدنى للقبول كالتالي:

كلية الطب 89,51%

كلية طب الفم وجراحة الأسنان 87,3%

كلية العلاج الطبيعي 83,90%

كلية الصيدلة 81,21%

كلية الطب البيطري 67,80%

كلية التمريض 63,17%

كلية العلوم الصحية التطبيقية 63,17%

كلية الهندسة 68,29%

كلية الحاسب والذكاء الاصطناعي (علوم) 76,10%

كلية الحاسب والذكاء الاصطناعي (رياضة) 74,15%

كلية العلوم الإنسانية 53,03%

مصروفات جامعة المنوفية الأهلية

حددت جامعة المنوفية الأهلية مصروفاتها للعام الجامعي الجديد 2025/ 2026، وجاءت مصاريف كليات جامعة المنوفية الأهلية كالتالي:

الطب: 130,000 جنيه.

طب الأسنان: 105,000 جنيه.

العلاج الطبيعي: 100,000 جنيه.

الصيدلة: 98,000 جنيه.

الطب البيطري: 60,000 جنيه.

التمريض: 50,000 جنيه.

تكنولوجيا العلوم الصحية: 50,000 جنيه.

الهندسة: 60,000 جنيه.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 55,000 جنيه.

العلوم الإنسانية والاجتماعية: 30,000 جنيه.

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